Custom Line Navetta 33: un nuovo scafo in acqua presso la Ferretti Group Superyacht Yard

Il varo del ventinovesimo scafo della linea dislocante Custom Line Navetta 33 presso la Ferretti Group Superyacht Yard ad Ancona, porta il totale delle imbarcazioni realizzate nel 2023 a 17.

Questa nuova realizzazione, su misura per una famiglia armatrice dell’area Emea, è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group. Gli architetti e designer hanno curato sia le linee esterne che il design degli interni, con il supporto del Custom Line Atelier per interpretare al meglio i desideri dell’Armatore.

Con i suoi imponenti 33 metri di lunghezza e 7,52 metri di larghezza, questo yacht presenta un profilo maestoso e sofisticato, mettendo in evidenza l’innovazione del bulbo prodiero per garantire elevate performance in navigazione, con un’autonomia di quasi 2000 miglia nautiche.

I quattro ponti offrono spazi generosi: dai saloni principali ai ponti superiori, la convivialità è al centro dell’esperienza di bordo. La suite armatoriale a prua e le quattro cabine ospiti sul lower deck assicurano privacy e comfort. Il design degli interni, con l’uso sapiente di colori chiari e densi accostati a tonalità scure, crea continuità tra gli ambienti interni ed esterni, amplificando la sensazione di apertura e trasparenza.

Le aree interne, con il loro design chic ed essenziale, presentano una combinazione di colori chiari come il bianco latte e il ghiaccio, mescolati a nuances più scure come il bronzo e il dark grey, evidenziando materiali pregiati come la quarzite Taj Mahal, il marmo Silk Georgette e il cuoio Tivano. Un’eleganza ricercata e sobria domina gli spazi, frutto della collaborazione con rinomati designer e l’uso di materiali unici e di alta qualità.

