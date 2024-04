“Senna”, la miniserie 2024 di Netflix, offre un ritratto intenso e coinvolgente di Ayrton Senna, uno dei piloti più iconici e amati della Formula 1.

Senna Netflix 2024: il teaser trailer

Il 2024 su Netflix si annuncia ricco di emozioni per gli appassionati di sport e di Formula 1 con l’arrivo della miniserie “Senna”, dedicata alla vita e alla carriera del leggendario pilota Ayrton Senna. Questa produzione in sei episodi porterà gli spettatori nel cuore delle corse, delle vittorie epiche e dei momenti più intimi di uno dei più grandi campioni della storia dello sport.

Il teaser rilasciato da Netflix, accompagnato dalle prime immagini, racconta di quando Senna vinse il Gran Premio di casa a Interlagos nel 1991, nonostante un problema tecnico che lo costrinse a rimanere bloccato in sesta marcia. Queste scene, arricchite dalla telecronaca originale di Galvão Bueno, offrono un assaggio della tensione e della drammaticità che “Senna” si propone di raccontare.

Interpretato da Gabriel Leone nel ruolo di Ayrton Senna, il cast della serie include anche volti noti come Pâmela Tomé nei panni di Xuxa, Matt Mella come Alain Prost, e Patrick Kennedy nel ruolo di Ron Dennis, il team principal della McLaren. Attraverso gli occhi di questi personaggi e di molti altri, la serie racconterà non solo le gare iconiche e le sfide professionali di Senna, ma anche le sue relazioni personali e la sua vita fuori dalle piste.

La serie è diretta da Vicente Amorim e Julia Rezende e prodotta da Gullane in collaborazione con Senna Brands e la famiglia di Ayrton Senna. “Senna” si immerge nella storia del pilota dalla sua ascesa nelle corse automobilistiche in Inghilterra con la Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola nel 1994, che lo vide perdere la vita durante il Gran Premio di San Marino.

Oltre a ricreare le corse e i momenti salienti della carriera di Senna, la serie offre uno sguardo profondo sulla sua personalità complessa e affascinante, svelando come il suo spirito combattivo, la sua filosofia di vita e il suo impegno per il miglioramento continuo lo abbiano reso una leggenda.

Fonte: Netflix

Copyright Image: Sinergon LTD