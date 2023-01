Rafael Nadal E1 Series: il 22 volte vincitore di Grande Slam parteciperà con un suo team alla stagione inaugurale, che prenderà il via nel corso dell’anno. Oltre ai suoi incredibili successi sul campo da tennis, Nadal condivide con E1 la passione per la conservazione degli oceani e ne sostiene con forza la missione di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e ripristinare gli ecosistemi marini.

Rafael Nadal ha commentato: Sono davvero entusiasta di essere coinvolto in un progetto come E1 che valorizza la sostenibilità e avrà un impatto positivo sull’intera società, in particolare sulle comunità costiere. Apprezzo particolarmente anche il fatto che E1 abbia una mission così precisa e si impegni a preservare gli ecosistemi marini. Come atleta professionista, riconosco che i guadagni marginali hanno un impatto positivo sulle prestazioni. E1 applica questo stesso spirito competitivo e questo approccio per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza della mobilità marina sostenibile e questa è un’ottima notizia per i nostri oceani.