The Fall Guy, diretto da David Leitch, con Ryan Gosling ed Emily Blunt esce nelle sale in anteprima il 26 aprile.

David Leitch, regista affermato e con un passato da stuntman, ci porta nel cuore dell’azione con il suo ultimo film “The Fall Guy”. Questa pellicola non è solo un thriller d’azione ma anche come un omaggio sentito al mondo degli stuntman, spesso eroi non celebrati del cinema.

La trama segue Colt Seavers, interpretato da Ryan Gosling, uno stuntman che ha messo in pausa la sua carriera a seguito di un grave incidente. Proprio quando pensava di avere lasciato il mondo del cinema, Colt viene richiamato in azione dalla sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt), per un’emergenza sul set: la scomparsa del protagonista Tom Ryder, interpretato da Aaron Taylor-Johnson. La situazione si complica quando Colt si ritrova coinvolto in una cospirazione che potrebbe essere molto più pericolosa delle sue solite acrobazie.

“The Fall Guy” non solo offre sequenze d’azione mozzafiato, ma esplora anche temi come il riscatto personale e la lotta contro le avversità. La squadra di stuntman del film, sotto la guida di Chris O’Hara, rendono ogni scena d’azione particolarmente spettacolare, facendo di “The Fall Guy” un must per gli amanti del genere.

Con una combinazione di alta tensione e uno sguardo intimo sul mondo degli stunt, “The Fall Guy” è destinato a essere un altro successo per David Leitch, dimostrando ancora una volta il suo talento nel creare film che sono tanto intrattenimento puro quanto riflessioni profonde sulle sfide e le passioni umane.

Gli Stunt: i segreti dietro le scene più mozzafiato di The Fall Guy

I cannon rolls

La controfigura Logan Holladay ha battuto il Guinness World Record del cannon roll in macchina con otto ribaltamenti e mezzo, realizzando un’impresa rivoluzionaria sulla spiaggia, in particolare su un terreno pianeggiante. Questo risultato ha superato il precedente record detenuto dallo stuntman Adam Kirley, che aveva realizzato sette rotazioni nel cannon roll durante le riprese di 007 Casino Royale nel 2006. Gli anni di esperienza di Holladay, combinati con la meticolosa pianificazione da parte del team degli stuntman, hanno garantito l’esecuzione sicura dei ribaltamenti.

La scelta del paesaggio è stata un fattore significativo, poiché un rollio di tale portata richiedeva un terreno particolare. L’ambientazione della spiaggia presentava sfide uniche, che richiedevano una meticolosa pianificazione e vari aggiustamenti durante lo stunt, a causa del cambiamento delle maree.

Operando a una velocità di 80 miglia all’ora con un cannone ad aria compressa carico di 900 psi, i realizzatori hanno optato per una Jeep Grand Cherokee che per la sua uguale larghezza e altezza, ha fornito una forma cilindrica ideale per il ribaltamento. La scocca di protezione è stata appositamente costruita con spazio aggiuntivo agli angoli, per facilitare la formazione cilindrica al momento dell’impatto.

Nel film, lo stuntman Logan Holladay non solo ha eseguito l’acrobazia, ma si vede anche che allaccia le cinture di sicurezza a Ryan Gosling in macchina, prima del cannon roll che Logan esegue per intero, per poi farlo scendere dall’auto al termine dello stunt. Le troupe hanno lavorato instancabilmente per ore compattando la sabbia per renderla il più solida possibile, in modo da raggiungere le velocità richieste per l’acrobazia.

La sequenza dell’inseguimento Alma e Colt

La sequenza dell’inseguimento Alma e Colt prevedeva lavoro di squadra e innovazione, con una scena elettrizzante sull’iconico Sydney Harbour Bridge. Se normalmente una scena di questo calibro sarebbe stata girata con il blue screen, il team ha deciso di filmarla interamente in modo pratico. Il coinvolgimento diretto di Ryan Gosling ha aggiunto autenticità all’azione, e la squadra ha optato per riprese in camera con un camion della spazzatura che trascina Gosling su un bidone rotante per le strade di Sydney.

Le prime versioni della sceneggiatura prevedevano diverse opzioni di veicoli da coinvolgere, ma dopo le prime ricognizioni di Sydney, è emerso che i camion della spazzatura erano ovunque, ed è così che si è deciso di inserirli. Le straordinarie abilità di Keir Beck nel rigging, unite alla sua attenzione ai dettagli e alla sicurezza, hanno reso il camion della spazzatura col cassone ribaltabile il sogno di ogni stuntman.

Per questa scena sono stati coinvolti 50 stunt driver, per cui è stato fondamentale garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, mantenendo la precisione nel ripristinare il punto di partenza. Il culmine di questi sforzi ha prodotto una sequenza davvero spettacolare.

Il salto in macchina di quasi 70 metri

Uno dei momenti più sbalorditivi di The Fall Guy è stato un salto in macchina di oltre 70 metri. Il salto è stato eseguito dall’esperto pilota Logan Holladay a bordo di un veicolo appositamente progettato, realizzato per garantire un’autenticità pratica e in grado di affrontare un salto così estremo. Questa straordinaria acrobazia testimonia l’impegno del film nel fornire acrobazie autentiche e pratiche, che sfidano le leggi del cinema moderno dominato dalla CGI.

All’apice del salto, il camion si trovava a circa 25 metri di altezza. Per semplificare il processo, è stata costruita una replica esatta per i test simultanei e la preparazione del set. Il salto di prova rispecchiava il salto vero e proprio, con l’unica differenza dell’assenza di uno vuoto profondo 12 metri. Sia il lancio di prova che quello reale sono avvenuti nello stesso luogo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e della direzione del vento. Durante il salto, il veicolo ha raggiunto una velocità di 72 miglia all’ora.

Il salto in barca

Nella sequenza del salto della barca era coinvolto un pilota nascosto per la maggior parte delle inquadrature. La barca ha effettuato un salto impressionante di 25 metri. La rampa utilizzata per il salto misurava circa 1 metro e mezzo di altezza per 7 metri di lunghezza. La barca utilizzata per lo stunt era una Formosa 565. Ryan Gosling ha ottenuto la patente nautica nel Nuovo Galles del Sud per essere pronto ad affrontare qualsiasi imprevisto durante le riprese.

La caduta dall’alto dall’elicottero

L’acrobazia in The Fall Guy è stata eseguita dallo stuntman Troy Brown, che ha seguito le orme di suo padre Bob Brown, un esperto di cadute dall’alto. Troy Brown ha battuto il suo record personale per la più lunga la caduta dall’alto, raggiungendo l’incredibile altezza di 45 metri durante le riprese di questo film.

Bob Brown, rinomato per aver perfezionato l’arte delle cadute dall’alto, ha stabilito svariati record negli anni. Il film rende omaggio a quest’epoca e al fascino unico degli stuntman della “vecchia scuola”. Il materasso gonfiabile per cadute utilizzato sul set era quello di Bob, che ha scelto in precedenza in uno dei suoi ultimi salti per i Taurus Stunt Awards prima di essere venduto a professionisti di stunt in Sud Africa. Acquistare degli airbag adatti a tali altezze è raro, ma essenziale per la sicurezza. Il team di produzione se n’è procurato uno specifico per la monumentale scena della caduta dall’alto in The Fall Guy. Le sue dimensioni erano 7 m x 15.

