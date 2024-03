Centouno Navi Yacht: la gamma tutto lusso e performance

La gamma di yacht Centouno Navi rappresenta l’apice dell’innovazione e delle prestazioni grazie all’avanzata propulsione a idrogetto e alla costruzione in materiali compositi leggeri e resistenti.

Centouno Navi si distingue nel panorama nautico per la sua gamma di yacht di lusso caratterizzati dall’uso pionieristico della propulsione a idrogetto, che rappresenta solo l’inizio delle numerose caratteristiche esclusive che definiscono ogni imbarcazione prodotta dal cantiere. Rispetto alle tradizionali trasmissioni a elica, gli yacht Centouno Navi offrono maggiore velocità, accelerazione e manovrabilità in ogni condizione di mare, la possibilità di navigare in acque poco profonde, riduzione significativa di rumore e vibrazioni, oltre a una diminuzione della manutenzione e un incremento della durata del motore.

La realizzazione degli scafi richiede materiali che siano al contempo rigidi e leggeri per assicurare efficienza e prestazioni ottimali. A tale scopo, Centouno Navi adotta un approccio innovativo nella costruzione dei suoi superyacht, impiegando un composto ibrido di carbonio e vetroresina, rinforzato con resina vinilestere e un nucleo in PVC ad alta densità. Questa scelta garantisce strutture non solo resistenti ma anche estremamente performanti.

Un altro aspetto distintivo degli yacht Centouno Navi è l’assenza di vibrazioni, grazie a interni flottanti che offrono un isolamento impeccabile dalle sollecitazioni meccaniche. Questo contribuisce a un’esperienza di bordo serena e confortevole, ulteriormente valorizzata da interni personalizzabili che rispecchiano il gusto e lo spirito dell’armatore. La progettazione interna mira anche a massimizzare la flessibilità d’uso, con soluzioni quali una poppa bassa per un contatto diretto con il mare e layout open space che assicurano una visuale ininterrotta dall’estremità posteriore a quella anteriore dell’imbarcazione.

Esempi emblematici dell’eccellenza di Centouno Navi sono i modelli Vespro, Forza ed Eterea. Vespro è un potente fast cruiser che, spinto da due motori MAN 8V da 1.200 hp accoppiati a idrogetti MJP 350X, sfiora la velocità massima di 57 nodi, mentre a 30 nodi consuma solo 6 l/mn e vanta un’autonomia di 350 miglia nautiche alla massima velocità.

Forza, di 28 metri, è dotato di tre motori MAN 12V da 2.000 CV accoppiati a tre idrogetti MJP 450 per una velocità massima di 60 nodi. Con un serbatoio di carburante di 7.000 litri e a una velocità di crociera di 50 nodi garantisce un’eccezionale autonomia di 500 miglia nautiche.

Eterea, di 39 metri, è un superyacht a tre ponti sempre costruito in composito di carbonio ibrido, ma la motorizzazione è affidata a quattro motori MTU da 2.600 CV l’uno accoppiati a idrogetti MJP per una velocità massima di 58 nodi e una di crociera di 50 nodi.

Copyright Image: Sinergon LTD