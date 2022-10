Centouno Navi Vespro: il dayboat ad alte prestazioni

Centouno Navi Vespro: dopo i progetti Forza di 28m ed Eterea di 39m, il brand “made in Italy” Centouno Navi, fondato dalla designer e imprenditrice Manuela Lucchesi e dall’ingegnere navale Marco Arnaboldi, ha introdotto un modello entry-level. Con una lunghezza fuori tutto di 16,5 m e baglio di 4,6 m, il Vespro è un dayboat veloce, il cui nome richiama il momento della giornata prossimo al tramonto, il crepuscolo.

Centouno Navi Vespro: caratteristiche

Il design e l’ingegnerizzazione di Vespro sono il risultato dell’esperienza combinata dei fondatori del brand, persone che hanno vissuto in riva al mare e in barca tutta la vita. Equipaggiato con due motori MAN 8V da 1200 hp accoppiati a idrogetti MJP 350X, Vespro sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 56 nodi e una velocità di crociera di 50 nodi. Alla massima velocità avrà un’autonomia di 350 miglia nautiche.

Il design esterno di Vespro è nel classico stile open, ma con un tocco fresco e contemporaneo. I fianchi sono abbattibili e il parabrezza può rientrare nel tettuccio della tuga stessa per un’esperienza totalmente “en plein air”, caratteristica di ogni modello Centouno Navi. Le prese d’aria della sala macchine sono abilmente integrate negli ampi montanti di poppa che sostengono l’hardtop.

Il layout è semplice ma funzionale e flessibile. Il pozzetto di poppa comprende un ampio prendisole walkaround e le murate abbattibili aumentano la sua superficie e quella della spiaggetta per la risalita dal mare. Il lungo ponte di prua è facilmente accessibile da comodi passavanti su entrambi i lati ed è quasi interamente occupato da un ampio prendisole.

Sotto l’hardtop si trova un divano a L con tavolo da pranzo, un altro divano di fronte, mobile bar e, naturalmente, la plancia di comando. La sistemazione sottocoperta prevede una comoda cuccetta a V con bagno privato a prua e un ampio salone con cucina. C’è anche la possibilità di allestire un’altra cabina ospiti a poppavia delle scale che portano sul ponte inferiore.

Vespro farà il suo debutto internazionale nell’estate 2023.

