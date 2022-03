Nobis Simu Liu: la campagna primavera estate 2022

La Transitional collection 2022 segna una nuova era per le performance degli ultraleggeri.

Nobis Simu Liu: prosegue con successo la collaborazione tra il brand canadese di luxury outerwear e l’attore, supereroe Marvel, noto per il suo ruolo da protagonista in “Shang Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli”. Questa partnership, nata in occasione del lancio della collezione autunno inverno 2021, rappresenta la ricerca dell’eccellenza e di nuove opportunità per seguire le proprie passioni, un messaggio che Nobis continua a portare avanti attraverso l’innovazione, le funzionalità e uno stile impeccabile.

Nobis Simu Liu: il video della campagna primavera estate 2022

La filosofia di Nobis coincide con la vision di Simu Liu su eccellenza, passione e inclusività – principi da sempre prioritari per i fondatori del brand Kevin Au-Yeung e Robin Yates. Con la Transitional collection, il brand segna una nuova era per le performance degli ultraleggeri proponendo sistemi d’abbigliamento tecnico per una protezione totale da tutte le condizioni atmosferiche.

La collezione cattura l’essenza della transizione, si ispirata agli elementi climatici che dominano le mezze stagioni ed è realizzata per anticipare l’imprevedibile. I capi sono tecnicamente progettati per essere adatti ad ogni condizione, dal clima mite a quello più rigido, abbracciando l’intero ciclo dall’inverno alla primavera e di nuovo all’autunno.

La Transitional 2022, come suggerisce il suo titolo Symbiosis, propone capi indipendenti, ciascuno con caratteristiche di performance uniche e costruiti per integrarsi tra loro come un vero e proprio sistema di funzionalità. La collezione impiega strati in lana merino ibrida traspirante con finiture windproof e waterproof, strati leggeri isolanti, e un perfetto rivestimento windproof/waterproof windbreaker.

La membrana laminata di Nobis, le cuciture ermetiche, e la finitura idrorepellente contribuiscono a creare capispalla resistenti e duraturi, lavabili in lavatrice e perfetti per affrontare lo scorrere delle stagioni.

Sul fronte della sostenibilità questa stagione Nobis introduce il 4W Durable Stretch Weave – un tessuto non laminato ed altamente traspirante a 4 strati ed ultraleggero – e il Premium Stretch Ripstop. Entrambi i materiali sono certificati da Bluesign e Oeko-Tex. Ciò garantisce che i tessuti siano privi di sostanze dannose e realizzati responsabilmente con il minor impatto possibile sulle persone e l’ambiente.

