Un treno investe un’auto della polizia con una donna ammanettata all’interno

Un treno si è schiantato contro un’auto della polizia parcheggiata sui binari con una donna ammanettata sul sedile posteriore. L’incidente è avvenuto in Colorado, con la donna che è rimasta gravemente ferita nello scontro con il treno.

La ventenne era in arresto per un altro incidente stradale e si trovava a bordo di un’auto di pattuglia del Dipartimento di Polizia di Platteville quando è avvenuto lo scontro. Da quello che è emerso, era stata fatta sedere nell’auto della polizia mentre gli agenti perquisivano la sua vettura. Peccato che gli agenti avessero parcheggiato proprio sui binari del treno.

Nel video inizialmente si sentono gli agenti gridare alla donna di mettere giù il telefono e di mettere le mani fuori dal finestrino del pick-up in cui si trovava, mentre almeno una pistola è puntata contro di lei. La ventenne chiede agli agenti cosa sta succedendo e se può prendere il suo cellulare. Chiede anche a un’agente donna che la ammanetta dove la stanno portando. L’agente risponde che “le spiegherà tutto in un secondo” e dice: “La stiamo portando in macchina. Venga”. Lei chiede di nuovo il suo cellulare e l’agente le dice: “Le daremo il cellulare tra un secondo”.

Un altro agente le chiede: “Chi altro c’è nel pick up?” e lei risponde: “Non c’è nessun altro nel camion, signore. Posso avere il mio cellulare, per favore?”. Un agente maschio le dice di non preoccuparsi del cellulare. Si sente l’agente donna chiederle se ci sono armi nel suo veicolo e lei risponde: “No, signora”. Il video mostra poi gli agenti che perquisiscono il pick-up per vedere se c’è qualcun altro a bordo prima di cercare un’arma.

Mentre gli agenti perquisiscono il veicolo discutono se la ragazza possa aver gettato una pistola dal finestrino prima di accostare, si sente in lontananza la sirena di un treno. Un agente impreca dicendo più volte “Oh mio Dio”. Un altro agente urla: “State indietro!”. Un agente che si trovava accanto all’auto di pattuglia in cui si trovava la donna scappa prima di venire colpito.

Nel finale del video il momento nel quale il treno che sbatte contro l’auto di pattuglia mentre la porta anteriore del lato passeggero era ancora aperta.

