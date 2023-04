Kia alla Milano Design Week 2023 con “Opposites United”

Kia presenterà la propria filosofia di design “Opposites United” in una mostra innovativa che si terrà alla Milan Design Week 2023. La mostra, che si svolgerà presso il Museo della Permanente a Milano dal 17 al 23 aprile, sarà supportata da diverse performance e festeggiamenti per coinvolgere direttamente il pubblico.

L’esposizione si basa sui concetti di rottura e contrasto per creare design caratteristici volti a ispirare la riflessione ed il confronto. Il team di design di Kia si è dedicato alla creazione di opere d’arte che descrivono i concetti e i processi che incarnano la nuova filosofia di design. Karim Habib, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile del Design Globale di Kia, sarà tra i dirigenti di design di Kia presenti per illustrare l’installazione “Opposites United” e discutere più in generale della filosofia di design della casa coreana.

La mostra d’arte, che ha debuttato alla Biennale del Design di Gwangju 2021 in Corea con grande successo di critica, includerà anche uno spazio evento con un palcoscenico e un forum per discorsi e keynote. Durante la Milan Design Week, ogni giorno sarà dedicato a uno dei cinque principi fondamentali di design di “Opposites United”. Approfondimenti, discussioni e vivaci performance daranno vita ai principi contrastanti ma complementari. Ci sarà anche un forum di discussione e una performance artistica ogni sera.

Kia intende creare un’esperienza coinvolgente per il pubblico presente alla mostra, con l’obiettivo di fornire un’esperienza personalizzata per i visitatori. La mostra di Milano offrirà un’occasione per Kia di promuovere il proprio marchio a un pubblico di designer, consumatori e media internazionali. La presenza di Kia alla Milan Design Week 2023 si inserisce in una serie di iniziative volte a rafforzare la presenza del marchio sul mercato europeo, e a consolidare la sua posizione nel settore automobilistico globale.

