Design innovativo ed installazioni artistiche di Kia “Opposites United” alla Design Week

Kia svela la propria filosofia di design “Opposites United” alla Milano Design Week 2023. Come avevamo anticipato, dal 17 al 23 aprile, il Museo della Permanente di Milano diventa palcoscenico di una straordinaria mostra che racconta l’evoluzione del design del marchio, attraverso un’affascinante serie di installazioni artistiche incentrate sul potere dei contrasti e la ricerca di sinergie tra opposti.

L’allestimento “Opposites United” mette in luce l’ispirazione alla base del design di Kia, nata dall’osservazione dei contrasti presenti in natura e nella società. Sette sale espositive ospitano installazioni immersive di media art, che, attraverso video, suoni e sculture, guidano i visitatori in un’esperienza multisensoriale alla scoperta della visione di Kia per una nuova era di mobilità sostenibile.

Presentata in anteprima alla Biennale del Design del 2021 di Gwangju, in Corea, l’installazione artistica ha ottenuto un notevole successo di critica. Il percorso espositivo prevede anche spazi dedicati a talk, conferenze e presentazioni, con i massimi dirigenti del team di design di Kia, tra cui Karim Habib, Teckkoun Kim, Jochen Paesen e Gregory Guillaume, pronti a presentare “Opposites United” e dialogare con il pubblico sulla visione del marchio in tema di design.

Invitiamo tutti i nostri lettori a visitare il Museo della Permanente di Milano per immergersi nelle affascinanti installazioni artistiche e scoprire da vicino l’innovativa filosofia di design di Kia. Non perdete l’occasione di vivere un’avventura unica e stimolante, che vi condurrà nel futuro della mobilità sostenibile.

“Opposites United” si basa su cinque principi fondamentali, o pilastri, ciascuno rappresentato in una sezione dedicata all’interno della mostra: Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life e Tension for Serenity. Il percorso espositivo si snoda attraverso cinque sale, ognuna delle quali ospita un’installazione artistica che illustra uno dei cinque pilastri fondamentali di “Opposites United”. Durante la settimana, ogni giorno sarà dedicato all’approfondimento di un singolo pilastro cardine di questa rivoluzionaria esperienza sul design.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di scoprire la straordinaria concezione di Kia sul design e di ammirare le spettacolari installazioni che caratterizzano questa mostra unica nel suo genere. Il Museo della Permanente di Milano vi aspetta per un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’arte, del design e della sostenibilità.

