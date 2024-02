Skoda Octavia 2024 si aggiorna sia nella versione berlina che in quella Wagon. La quarta generazione è stata rinnovata nella forma della calandra e dei nuovi gruppi ottici led Matrix di seconda generazione.

La Skoda Octavia 2024 monta nuovi sistemi di assistenza alla guida e un infotainment all’avanguardia, tra cui per la prima volta un display centrale da 13 pollici. L’aggiornamento vede protagonista anche un nuovo design dei paraurti anteriore e posteriore e della calandra. Inediti sono anche i gruppi ottici anteriori led Matrix di seconda generazione, le luci posteriori a led riviste con indicatori di direzione dinamici e i nuovi cerchi in lega.

Tra le novità della gamma di cerchi in lega ci sono i cerchi Matar da 16 pollici color argento. Sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e sono di serie con il livello di allestimento Selection. Per Octavia Sportline sono disponibili nuovi cerchi aerodinamici Slagard neri e lucidi. Altre nuove opzioni includono il Lerna da 18 pollici e i cerchi Elias da 19 pollici specifici per RS in argento lucido lavorato o antracite con finiture Aero nere. La palette cromatica di Octavia comprende tre tinte unite e sette finiture metalliche. Mamba Green è un’esclusiva dei modelli Sportline e RS. La vernice metallizzata Arancio Sunset è disponibile solo su Octavia Wagon.

Skoda Octavia 2024: gli interni

Octavia offre nove Design Selection per gli interni, caratterizzate da un maggiore utilizzo di materiali sostenibili. Per la prima volta, Octavia è disponibile con un display centrale da 13 pollici per l’infotainment. Le porte USB-C offrono una potenza di ricarica tre volte superiore, fornendo ora 45 watt. Il sistema di accesso senza chiave Kessy è stato migliorato per un’apertura e una chiusura più comode. Il chatbot ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale sarà integrato in un secondo momento nell’assistente vocale Laura.

Il sistema Climatronic bizona è ora di serie su tutti i modelli e, a partire dal livello di allestimento Selection, l’abitacolo include un Phone Box da 15 watt. Questo offre una ricarica rapida induttiva degli smartphone e la funzione di raffreddamento attivo. Gli interni di Skoda Octavia sono dotati di nuovi design per le tappezzerie, le finiture e i pannelli delle portiere. Skoda utilizza materiali sostenibili in alcune delle nove Design Selection, raggruppate intorno ai quattro livelli di allestimento Essence, Selection, Sportline e RS.

La versione aggiornata di Octavia introduce anche nuove funzionalità Simply Clever. Sulla versione Wagon è possibile avere la copertura del bagagliaio a scomparsa automatica per facilitare l’accesso al vano di carico. Debutta anche il box portaoggetti dedicato per contenere borse, bicchieri e bottiglie dei passeggeri posteriori. La tasca multifunzione nel bagagliaio è ora dotata di due ganci variabili. Il supporto per tablet opzionale sul retro dei sedili anteriori è ora disponibile anche per i sedili sportivi. Il raschietto per il ghiaccio nello sportello del serbatoio del carburante e l’ombrello opzionale nella porta anteriore sono ora realizzati con materiali sostenibili. Anche la spazzola, per pulire il parabrezza dalla neve, nel vano dedicato alla porta anteriore rimane parte della dotazione di serie.

Oltre ai materiali nuovi e sostenibili per i sedili, il cruscotto e i pannelli delle portiere, il display digitale da 10 pollici è ora di serie su alcune varianti di modello affiancato dal conosciuto Virtual Cockpit da 10 pollici. Per la prima volta è disponibile come optional su Octavia il display di infotainment da 13 pollici. Anche l’Intelligent Park Assistant e il Remote Park Assistant fanno il loro debutto su Octavia.

Skoda Octavia 2024: la gamma motori

Skoda Octavia è disponibile con una gamma di motori a quattro cilindri avanzati: quattro unità a benzina e due diesel. Le potenze vanno da 85 kW (116 CV) nelle due varianti entry-level a 195 kW (265 CV) per Octavia RS. Il 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) sarà lanciato in un secondo momento e sarà dotato di trazione integrale di serie.

La gamma di propulsori si apre con un motore a benzina 1.5 TSI e un diesel 2.0 TDI, ciascuno con 85 kW (116 CV) di potenza e cambio manuale a 6 rapporti. Come la versione 1.5 TSI da 110 kW (150 CV), il motore a benzina entry-level è disponibile a richiesta con tecnologia mild-hybrid e cambio DSG a 7 rapporti. L’energia recuperata durante la frenata viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48 volt utilizzando un moto-generatore di avviamento a cinghia da 48 volt raffreddato ad acqua. Il moto-generatore supporta il motore a combustione interna con un boost di potenza elettrica e consente a Octavia di procedere per inerzia con il motore completamente spento. Quando è richiesta meno potenza, entrambi i motori 1.5 TSI possono spegnere due cilindri utilizzando la disattivazione attiva dei cilindri ACT+ per ridurre il consumo di carburante. Il turbocompressore è caratterizzato dalla geometria variabile della turbina e da un’efficienza termica superiore.

Le varianti Sportline

Nelle varianti Sportline, Skoda combina elementi del look RS con altri propulsori della serie: il 1.5 TSI da 110 kW (150 CV), il 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e trazione integrale e i due diesel 2.0 TDI da 85 kW (115 CV) e 110 kW (150 CV). Di serie anche l’assetto sportivo, ribassato di 15 millimetri, e lo sterzo progressivo. La cornice della calandra, le cornici dei finestrini e gli specchietti retrovisori esterni sono rifiniti in Black Magic metallizzato sulla Octavia Sportline, mentre i finestrini laterali posteriori e il lunotto sono oscurati. Anche gli spoiler anteriore e sul portellone della berlina sono verniciati in Black Magic metallizzato, così come lo spoiler al tetto della versione Wagon.

Il paraurti posteriore è caratterizzato dal diffusore in colore Black Magic. Le luci posteriori a led con indicatori di direzione dinamici e la funzione animata Coming/Leaving Home sono di serie, mentre i fari a Led Matrix sono disponibili come optional. Octavia Sportline monta di serie i nuovi cerchi aerodinamici Slagard spazzolati neri da 17 pollici. I cerchi aerodinamici Vega da 18 pollici e i cerchi Draconis da 19 pollici esclusivi per la Sportline sono disponibili come optional. I parafanghi anteriori sono decorati con stemmi Sportline ridisegnati.

Anche gli interni della Octavia Sportline sono modellati sulla RS. Ne sono un esempio il volante sportivo multifunzione in pelle a tre razze, la pedaliera con inserti in acciaio e gli inserti decorativi in Black Middle Carbon sulla plancia e in nero lucido sulle portiere. Nella Design Selection Sportline, i rivestimenti dei sedili sportivi sono realizzati in tessuto riciclato grigio e finta pelle.

Skoda Octavia RS: il top di gamma sportivo

Skoda Octavia RS è equipaggiata esclusivamente con il motore 2.0 TSI da 195 kW (265 CV), più potente di 15 kW rispetto al modello precedente, che eroga 370 Nm di coppia ed è sempre abbinato a un cambio automatico DSG a 7 rapporti. L’assetto sportivo di serie è ribassato di 15 millimetri e, insieme allo sterzo progressivo e al differenziale a slittamento limitato VAQ a controllo elettronico, garantisce un’eccellente trazione e dinamica di guida in ogni situazione. Le Octavia RS sono ora dotate di serie di scarichi sportivi con terminali di scarico neri.

I dettagli caratteristici RS sottolineano l’aspetto sportivo della vettura. La cornice della calandra, le cornici dei finestrini e gli specchietti retrovisori esterni sono rifiniti in nero lucido, così come le barre sul tetto della Octavia Wagon RS. Accenti neri si ritrovano anche sul paraurti anteriore, a cui è stato dato un tocco sportivo e che è verniciato nello stesso colore delle minigonne laterali, e sul diffusore posteriore.

In tipico stile RS, la vista posteriore è caratterizzata dalla catarifrangente rosso che si estende per l’intera larghezza del veicolo. I finestrini laterali posteriori e il lunotto posteriore sono oscurati. Esclusivi per Octavia RS sono i cerchi in lega Comet da 18 pollici neri e ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e i nuovi cerchi in lega Elias spazzolati da 19 pollici, opzionali in argento o antracite. La versione RS è l’unica varianti di Octavia a essere dotata di serie di gruppi ottici Led Matrix abbinati a fari posteriori a Led con indicatori di direzione animati e funzione animata Coming/Leaving Home.

Gli interni di Skoda Octavia RS privilegiano il colore nero sportivo. Il display centrale da 13 pollici e il sistema di navigazione sono di serie, così come la copertura del carico a scomparsa automatica per la versione Wagon. La nuova struttura della gamma offre la possibilità di scegliere tra due Design Selection specifiche per RS: la RS Fabric e la RS Suite, opzionale.

I sedili sportivi con appoggiatesta integrati con nuovo logo RS sono realizzati in tessuto trapuntato con cuciture decorative rosse sulle imbottiture dei sedili. La tappezzeria decorativa della plancia è rivestita in neoprene e presenta doppie cuciture a contrasto in rosso. Il neoprene è anche combinato con la finta pelle sui pannelli di rivestimento delle portiere. Le strisce decorative sulle portiere hanno una finitura nera lucida, mentre il cruscotto presenta finiture Black Middle Carbon. Il volante sportivo multifunzione a tre razze è rivestito in pelle, mentre la pedaliera ha inserti in acciaio inossidabile.

Nella Design Selection RS Suite, disponibile a richiesta, i sedili sportivi sono dotati di rivestimenti traforati in microfibra scamosciata e finta pelle. Sulla superficie del sedile e sullo schienale sono presenti ulteriori cuciture rosse a contrasto. I sedili anteriori sono dotati di serie di regolazione elettrica, funzione di memoria e regolazione della profondità del cuscino del sedile. Offrono inoltre di serie il supporto lombare regolabile e una funzione di massaggio. Nella Design Selection RS Suite la combinazione di pelle scamosciata e finta pelle si ritrova anche sui pannelli delle porte. Il PAD sulla plancia è rivestito in pelle scamosciata e presenta doppie file di cuciture a contrasto in rosso.

Copyright Image: Sinergon LTD