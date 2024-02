La classifica delle auto economiche sotto i 20.000 euro disponibili sul mercato con gli incentivi statali: ecco i prezzi con il bonus e le caratteristiche dei modelli

A caccia dell’affare: l’inizio dell’anno costituisce certamente un’occasione per acquistare una delle auto economiche sul mercato, sfruttando gli incentivi statali varati nei giorni scorsi. I bonus, ripartiti su tre fasce di emissioni, 0-20 g/km, 21-60 g/km e 61-135 g/km, variano da 2000 euro a 5000 euro e sono più consistenti con la rottamazione contestuale di una vettura da Euro 0 a Euro 4.

Ecco quindi la classifica delle 10 auto economiche sotto i 20.000 euro acquistabili con gli incentivi. Si tratta per la maggior parte di vetture termiche, benzina e GPL, appartenenti alla fascia di emissioni da 61 a 135 g/km, ma ci sono anche auto ibride e un’auto elettrica. Il prezzo delle auto elettriche, infatti, cala sensibilmente con gli incentivi, anche se, tolte la Dacia Spring, che ritroviamo il classifica, e la Renault Twingo, che sfiora la top ten, le altre presentano costi più elevati.

Le auto economiche acquistabili con gli incentivi

10) Dacia Spring

Partiamo proprio da un’auto elettrica, la Dacia Spring: meno di 4 metri di lunghezza e un piccolo motore elettrico che nella versione entry level ha una potenza di 45 Cv, per consentire alla piccola romena di mantenere elevata l’autonomia. A fronte di zero emissioni, la Dacia Spring parte da un listino di 21.450 euro e, quindi, con gli incentivi auto statali, è acquistabile a 18.450 euro, che diventano 16.450 euro con rottamazione di una vettura usata.

9) Fiat 500 Hybrid

Un’altra auto economica da acquistare con gli incentivi è la piccola Fiat 500 Hybrid, equipaggiata con un motore benzina Firefly 1.0 e un’unità elettrica che funge da supporto per ridurre consumi ed emissioni. Queste ultime, infatti, sono di 105 g/km e consentono al prezzo del Cinquino di ridursi da 17.700 euro a 15.700 euro. La condizione per ottenere il bonus, però, è quella di rottamare un’auto usata da Euro 0 a Euro 4.

8) Renault Clio

Una delle auto più economiche da acquistare con gli incentivi è la Renault Clio, che da anni si è affermata come l’auto della Losanga più venduta: diversi modelli, inclusa l’ibrida, usufruiscono degli incentivi auto, ma qui ci concentriamo sulla versione entry level a benzina, la Clio SCe 65 Cv Evolution, che ha un prezzo di listino di 17.250 euro ed emissioni di 120 g/km. Dunque, con il bonus è acquistabile a 15.250 euro, a patto che, anche in questo caso, si rottami una vettura da Euro 0 a Euro 4.

7) Dacia Duster GPL

Molto apprezzata dagli automobilisti per via del rapporto qualità-prezzo, la Dacia Duster GPL usufruisce delle offerte della Casa e degli incentivi statali varati nei giorni scorsi. Il Suv romeno, equipaggiato con un compatto motore 1.0 TCe e con un sistema Bifuel da 91 Cv, in allestimento Essential e trazione anteriore, ha emissioni di 124 g/km ed è disponibile da 16.950 euro. Che, quindi, diventano 14.950 euro con il bonus e la rottamazione di un’auto usata.

6) Lancia Ypsilon Hybrid

Il sistema ibrido non è soltanto una prerogativa della Fiat Panda e della Fiat 500. E’ protagonista anche sulla cugina Lancia Ypsilon Hybrid che, come gli altri due modelli Stellantis, usufruisce degli incentivi statali. Precisamente stiamo parlando della Lancia Ypsilon 1.0 Firefly Hybrid Unyca, caratterizzata da un listino che parte da 15.600 euro. Le emissioni di CO2 di questo modello sono 110 g/km e quindi, con rottamazione, il prezzo scende a 13.600 euro.

5) Mitsubishi Space Star

Tra le auto economiche acquistabili con gli incentivi, c’è la piccola Mitsubishi Space Star, che ha un listino che parte da 15.500 euro e emissioni di CO2 di 113 g/km. La versione in questione, equipaggiata con un motore benzina 1.2 a tre cilindri da 71 Cv, è quindi acquistabile a 13.500 euro, rottamando il proprio usato. Piccola e agile nel traffico, la Space Star è una citycar pensata per chi percorre quotidianamente il tragitto casa-lavoro in ambito urbano.

4) Fiat Panda Hybrid

La Fiat Panda è da anni l’auto più venduta sul mercato ed è anche una delle auto più economiche disponibili con gli incentivi. Come per la cugina Lancia Ypsilon e la sorella Fiat 500, ci riferiamo alla versione 1.0 Firefly Hybrid, che si caratterizza per l’abbinamento tra il motore benzina e la piccola unità elettrica. Le emissioni di CO2 sono di 111 g/km e, quindi, il prezzo della compatta torinese, con bonus e rottamazione, scende dai 15.500 euro di partenza a 13.500 euro.

3) Hyundai i10

Sul podio delle auto economiche acquistabili con gli incentivi sale la Hyundai i10, il modello più piccolo della Casa coreana, da anni apprezzata per la sua linea e il suo prezzo contenuto. La i10 benzina entry level è la 1.0 MPI con Ecopack Advanced e il suo prezzo parte da 14.750 euro, con emissioni di CO2 di 110 g/km. Rottamando un’auto usata da Euro 0 a Euro 4, dunque, la Hyundai i10 è disponibile a partire da 12.750 euro.

2) Kia Picanto

Secondo posto nella classifica delle auto economiche che usufruiscono dei bonus statali c’è la Kia Picanto. La piccola coreana è equipaggiata con un motore 1.0 benzina da 67 Cv, che garantisce emissioni di soli 113 g/km. Stiamo parlando della versione entry level Urban, che ha il Kia Navigation System di serie e un prezzo di listino di 14.550 euro: quindi, con la rottamazione di una vettura usata da Euro 0 a Euro 4, è acquistabile a 12.500 euro.

1) Dacia Sandero

La regina delle auto economiche acquistabili con gli incentivi statali varati nei giorni scorsi è la Dacia Sandero, che con l’ultima generazione ha compiuto un deciso passo in avanti in termini di tecnologia ed equipaggiamenti. La Sandero Streetway 1.0 SCe 65 Cv Essential, mossa da un compatto motore benzina, ha un listino di partenza di 13.250 euro ed emissioni di 120 g/km. Con gli incentivi statali e la contestuale rottamazione, è quindi acquistabile con 11.250 euro.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD