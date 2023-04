Nuova Hyundai i10 arriva in Italia, listino prezzi da 14.750 €

La Nuova Hyundai i10 è ora disponibile sul mercato italiano, con un design rinnovato e nuove caratteristiche tecnologiche che la rendono ancora più competitiva nella sua categoria. Grazie alle funzioni di connettività avanzate, agli elementi di comfort e alle tecnologie di sicurezza, la Nuova i10 è in grado di offrire soluzioni tipiche dei segmenti superiori.

Gli interni

Il design interno ed esterno della Nuova i10 è ancora più accattivante rispetto alla versione precedente. Le luci diurne anteriori a LED (DRL) sono state integrate nell’ampia griglia frontale dal carattere sportivo, che presenta un nuovo design a nido d’ape, mentre i gruppi ottici posteriori a LED creano ora una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone.

Inoltre, le nuove tecnologie del modello includono un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti, porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

I prezzi e gli allestimenti di Nuova Hyundai i10

La Nuova i10 rappresenta l’evoluzione di una storia di successo per il brand in Europa, dove i tre modelli della gamma “i” sono fra i più popolari di Hyundai, essendo sinonimo di qualità, affidabilità e praticità a supporto della vita quotidiana di un’ampia clientela.

Allestimento Connectline

L’allestimento Connectline, che si posiziona alla base del listino a partire da € 16.950, offre un equipaggiamento di sicurezza e connettività da top di gamma. Tra i contenuti di serie, troviamo il sistema multimediale con display touchscreen da 8” con connettività wireless Apple CarPlay™ e Android Auto™, la strumentazione LCD con Cluster TFT centrale da 4.2″, e numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) della famiglia Hyundai SmartSense, come il Sistema di assistenza anti-collisione frontale (veicoli, pedoni e cicli), il mantenimento attivo della corsia, il Cruise control e tanto altro.

Attenzione, perchè grazie a una speciale promozione, con Voucher Permuta o Rottamazione Hyundai finanziamento Super Hyundai Plus, Nuova Hyundai i10 1.0 MPI MT in allestimento Connectline è offerta a € 14.750 con un vantaggio cliente di € 2.200

Allestimento Prime

L’allestimento Prime, proposto da € 19.050, arricchisce ulteriormente il pacchetto di contenuti con un’offerta di dotazioni esclusive che rendono Nuova i10 non solo più avanzata dal punto di vista tecnologico, ma garantiscono anche un’esperienza a bordo più pratica e confortevole.

Tra le dotazioni esclusive, troviamo il sistema multimediale con navigatore, retrocamera e caricatore wireless per smartphone, oltre ai servizi connessi Hyundai BlueLink e aggiornamenti OTA, gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega da 16’’, i vetri posteriori oscurati e le luci ambiente.

Motorizzazione: c’è anche il GPL

La Nuova Hyundai i10 è disponibile nella motorizzazione benzina 1.0 MPI da 67 CV, adatta anche ai neopatentati, nelle versioni con cambio manuale o automatico. Entrambi gli allestimenti saranno inoltre ordinabili con motorizzazione 1.0 GPL a partire dall’estate.

La versione sportiva N Line

Per gli amanti della guida più sportiva, la Nuova Hyundai i10 è disponibile nell’allestimento N Line, ispirato ai modelli ad alte prestazioni del brand, che aggiunge alla Connectline caratteristiche di design ispirate al motorsport, con paraurti e una firma luminosa sportivi, cerchi in lega da 16’’ con design dedicato, interni con dettagli N Line e pedaliera dalle finiture in metallo. La Nuova i10 N Line, equipaggiata con il brillante motore turbo-benzina 1.0 T-GDI da 100 CV, è offerta a € 19.050.

La Nuova Hyundai i10 rappresenta una scelta funzionale per le esigenze di diversi tipi di automobilisti, con soluzioni tecnologiche intelligenti tipiche dei segmenti superiori e grandi doti di affidabilità, comfort e praticità a beneficio di 5 passeggeri.

Listino prezzi completo

