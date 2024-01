Tutte le auto a GPL disponibili nel 2024 sul mercato italiano, con le motorizzazioni e il listino prezzi aggiornato.

Le auto a GPL in vendita nel 2024 in Italia rappresentano un vero e proprio evergreen: nonostante infatti il mondo delle auto elettriche sia sicuramente più “di moda”, le vetture a gas continuano ad essere apprezzate per il loro rapporto qualità-prezzo e per la capillarità dei distributori GPL in tutto il nostro Paese.

Abbiamo già parlato delle auto a GPL più economiche, mentre ora ci soffermeremo su tutti i modelli GPL presenti sul mercato, con il loro listino prezzi. I dati di vendita testimoniano che le auto a gas si difendono bene all’interno dell’universo delle alimentazioni alternative: nel 2023 in Italia hanno ottenuto una quota di mercato del 9%, con protagoniste in particolare le più convenienti, come Sandero, Duster e Captur. Senza dimenticare Panda e Ypsilon. Prima di fare una carrellata completa sulle auto, però, ci soffermiamo su perché il GPL conviene.

Auto a GPL: perché convengono

Il GPL, acronimo di Gas di Petrolio liquefatto, deriva, come indica la parola stessa, dalla raffinazione del petrolio e si ottiene principalmente dalla distillazione del greggio e da vari processi: il suo prezzo al kg è tuttora minore rispetto a quello di benzina e gasolio e, per questo, le auto a GPL 2024 hanno un costo di utilizzo particolarmente interessante. Specie per chi viaggia molto e non vuole essere soggetto alle restrizioni che oggi riguardano le auto diesel.

Auto a GPL nel 2024: tutti i modelli in vendita

Qui sotto riportiamo la lista di tutte le auto GPL nuove con i loro prezzi sul mercato italiano. Ve le proponiamo in ordine alfabetico e nelle loro versioni più economiche, riferendoci ai listini delle singole Case. Listini che nel corso dell’anno possono variare a seconda delle promo e degli incentivi statali. L’invito è quello di rivolgersi sempre al concessionario per il prezzo dell’auto a GPL nuova e, magari, per risparmiare ulteriormente scegliere un’auto GPL usata o un’auto GPL km 0. Ecco, quindi, le vetture a gas in vendita, Costruttore per Costruttore.

Premettiamo che molte Case negli ultimi anni hanno deciso di fare a meno del GPL per puntare sulle auto elettriche ma diverse altre, comprese alcune arrivate da poco sul mercato, scommettono ancora sul gas.

Cirelli GPL: Cirelli 2, Cirelli 3, Cirelli 5, Cirelli 7

Cirelli Motor Company è un nuovo marchio importatore della Casa cinese Dongfeng, che con i suoi Suv si sta facendo conoscere sul mercato italiano. Tra le particolarità, oltre al nome del brand, che è quello del suo fondatore, c’è la presenza su tutta la gamma dei motori GPL.

Cirelli 2, motore bifuel benzina/GPL 1.5 Plus da 106 Cv, consumo Medio L/100 Km 7,2, prezzo da € 23.200

Cirelli 3, motore bifuel turbo benzina/GPL 1.5 Sport da 133 Cv, consumo Medio L/100 Km 9,3, prezzo da € 32.200

Cirelli 5, motore bifuel turbo benzina/GPL 1.5 da 177 Cv, consumo Medio L/100 Km 7,4, prezzo da € 36.200

Cirelli 7, motore bifuel turbo benzina/GPL 1.5 da 177 Cv, consumo Medio L/100 Km 7,4, prezzo da € 38.200

Dacia GPL: Duster, Jogger, Sandero Stepway, Sandero Streetway

Dacia punta storicamente sul GPL e la convenienza del rapporto qualità prezzo fa sì che le romene spicchino tra le auto a gpl 2024. Dacia Duster e Dacia Sandero, in particolare, sono due tra le auto a GPL più vendute. Ecco modelli e listini:

Dacia Duster, motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Essential 4X2 da 91 Cv, consumo Medio L/100 Km 6,3, prezzo da € 18.500

Dacia Jogger, 5 posti motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Essential da 100 Cv, consumo Medio L/100 Km 6, prezzo da € 16.250

Dacia Sandero Streetway, motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Essential da 100 Cv, consumo Medio L/100 Km 5,3, prezzo da € 13.200

Dacia Sandero Stepway, motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Essential da 101 Cv, consumo Medio L/100 Km 5,8, prezzo da € 16.050

DR a GPL 2024: DR 3, DR 3.0 DR 4.0, DR 5.0, DR 7.0, DR F35

Il GPL è una delle caratteristiche portanti di DR Automobiles, che ha fatto conoscere il marchio in Italia e all’estero. Non a caso le auto a gas DR sono tra le più interessanti tra le auto a GPL 2024.

DR 3, motore 1.5 da 114 cavalli. Consumo medio 7,4 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 18.900

DR 3.0, motore 1.5 da 114 cavalli. Consumo medio 7,4 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 20.900

DR 4.0, motore 1.5 da 114 cavalli. Consumo medio 8,2 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 21.900

DR 5.0, motore 1.5 da 114 cavalli. Consumo medio 8,2 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 23.900

DR 6.0, motore 1.5 da 149 cavalli. Consumo medio 7,8 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 29.900

DR 7.0, motore 1.5 da 154 cavalli. Consumo medio 8 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 34.900

DR F35, motore 1.5 da 149 cavalli. Consumo medio 7,8 litri ogni 100 Km. DR F35 1.5 Turbo Bifuel Gpl da € 27.400

EMC Wave 3 GPL

La EMC Wave 3 GPL è un Suv GPL medio importato in Italia da Eurasia Motor Company. La sua caratteristica è un impianto a gas sviluppato in Italia da BRC. Ci sono due versioni:

EMC Wave 3 1.5 GPL 113 Cv con cambio manuale da € 22.000

EMC Wave 3 1.5 GPL 147 Cv con cambio automatico da € 24.400

EVO GPL 2024: EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO 7

EVO, l’altro brand di DR Automobiles, presenta diversi modelli a GPL. Scopriamoli qui nel dettaglio:

EVO 3 GPL, motore 1.5 da 107 cavalli. Consumo medio 6,7 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 18.900

EVO 4 GPL, motore 1.6 da 114 cavalli. Consumo medio 7,7 litri ogni 100 Km. EVO 4 1.6 Bifuel Gpl da € 20.900

EVO 5 GPL, motore 1.5 da 120 cavalli. Consumo medio 7,5 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 21.900

EVO 7 GPL, motore 1.5 da 174 cavalli. Consumo medio 7,4 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 31.900

Fiat auto a GPL 2024: Panda e 500

Fiat per il GPL punta sul suo evergreen, che è anche l’auto più venduta in Italia:

Fiat Panda bifuel GPL motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 6 litri ogni 100 Km. Fiat Panda 1.2 EasyPower da € 16.450

Al fianco della Panda c’è anche la sorella 500, l’altra auto che ha accompagnato la storia recente del nostro Paese:

Fiat 500 bifuel GPL motore 1.2 da 69 Cv. Consumo medio 7,1 litri/100 km. Fiat 500 1.2 EasyPower Cult da € 18.350

Ford a GPL 2024: Fiesta

Ford Fiesta è uno dei modelli più longevi sul mercato. E’ anche una delle auto a GPL 2024 più note. La versione in vendita è:

Ford Fiesta bifuel GPL Titanium, motore 1.1 da 75 cavalli. Consumo medio 7,2 litri ogni 100 Km. Prezzo da € 23.550

Hyundai GPL 2024: i10, i20 e Bayon

La Casa coreana propone una gamma GPL 2024 particolarmente ricca. Eccola nel dettaglio:

Hyundai i10 bifuel GPL motore 1.0 da 65 cavalli. Consumo medio 5,5 litri ogni 100 Km. Hyundai i10 GPL Econext Advanced da € 16.650

Hyundai i20 bifuel GPL motore 1.2 da 84 cavalli. Consumo medio 5,2 litri ogni 100 Km. Hyundai i20 1.2 GPL Connectline da € 20.850

Hyundai Bayon bifuel GPL motore 1.2 da 82 cavalli. Consumo medio 5,5 litri ogni 100 Km. Hyundai Bayon 1.2 1.2 Gpl XTech da € 21.100

KGM a GPL 2024: Korando, Tivoli e Torres

KGM, ex Ssangyong, va ad alimentare la gamma delle auto a GPL 2024. Ecco i modelli sul mercato:

KGM Korando bifuel GPL, motore 1.5 da 163 Cv. Consumo medio 7,6 litri/100 km. Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road da € 26.940

KGM Tivoli bifuel GPL, motore 1.5 da 135 Cv. Consumo medio 7 litri/100 km. Prezzo da € 23.900

KGM Torres bifuel GPL, motore 1.5 da 163 Cv. Consumo medio 7,9 litri/100 km. Prezzo da € 32.900

KIA Gamma GPL 2024: XCeed, Picanto, Stonic, Sportage

Kia è da sempre in prima linea sul GPL. Ecco le offerte di auto a gas 2024:

Kia Picanto, motore bifuel benzina/GPL 1.0 da 65 cavalli. Consumo medio 5,1 litri ogni 100 Km. Kia Picanto 1.0 GPL Urban € 15.900

Kia Xceed motore bifuel benzina/GPL 1.0 da 117 cavalli. Consumo medio 8,1 litri ogni 100 Km. Kia Xceed 1.0 T-GDi Gpl Business da € 28.000

Kia Stonic motore bifuel benzina/GPL 1.2 da 82 cavalli. Consumo medio 7,7 litri ogni 100 Km. Kia Stonic 1.2 Eco Gpl Urban da € 21.550

Kia Sportage motore benzina/GPL 1.6 da 136 Cv. Consumo medio 6,8 litri ogni 100 Km. Kia Sportage 1.6 TGDi GPL Business da € 33.400

Lancia Ypsilon GPL 2024

Anche per il 2024 la veterana Lancia Ypsilon, ambassador del marchio, è proposta con il bifuel GPL.

Lancia Ypsilon GPL, motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 6 litri ogni 100 km. Prezzo da € 18.350

Mahindra GPL 2024: KUV100

Anche nel 2024 Mahindra proporrà il suo microsuv nella motorizzazione a GPL:

Mahindra KUV100 1.2 VVT M-Bifuel GPL K6+, motore 1.2 da 83 cavalli. Consumo medio 7,2 litri ogni 100 km. Prezzo da € 17.395

Mitsubishi Space Star GPL 2024

Pure Mitsubishi alimenterà la gamma di auto a GPL 2024 con la piccola Space Star.

Mitsubishi Space Star, motore 1.2 da 71 cavalli. Mitsubishi Space Star 1.2 Bi-Fuel GPL Invite da € 17.150

Nissan Micra GPL 2024

Per il 2024 la gamma Nissan GPL sarà alimentata dalla Micra.

Nissan Micra bifuel GPL, motore 1.0 da 87 Cv. Consumo medio 5,3 litri ogni 100 km. Nissan Micra 1.0 IG-T Gpl Eco Acenta da € 20.450

Renault a GPL 2024: Captur e Clio

Tra le auto a GPL 2024, ci saranno sempre quelle del marchio Renault. Ecco la gamma a gas del Costruttore francese:

Renault Clio, motore benzina/GPL da 1 litro da 101 cavalli. Consumo medio 5,4 litri ogni 100 Km. Renault Clio 1.0 TCe GPL Evolution da € 18.750

Renault Captur, motore benzina/GPL turbo 1.0 da 101 Cv. Renault Captur 1.0 TCe 100 Gpl Equilibre da € 23.050

Sportequipe GPL 2024: la gamma completa

Chiudiamo con un nuovo marchio, Sportequipe, che punta sulla gamma a GPL anche in questo 2024:

Sportequipe 5, motore bifuel benzina/GPL 1.5 Turbo da 149 Cv, consumo Medio L/100 Km 7,8, prezzo da € 38.000

Sportequipe 6, motore bifuel benzina/GPL 1.5 Turbo da 149 Cv, consumo Medio L/100 Km 7,8, prezzo da € 40.000

Sportequipe 7, motore bifuel benzina/GPL 1.5 Turbo da 154 Cv, consumo Medio L/100 Km 8, prezzo da € 42.000

