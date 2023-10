Sportequipe 7 GPL è il Suv più grande della famiglia del marchio sportivo del Gruppo DR: deriva dalla sorella minore 6, dalla quale mutua il design anteriore, ma cambia dietro, allungando il posteriore di 20 cm e aggiungendo due sedili aggiuntivi. Per un totale, dunque, di 7 posti. L’ideale per una famiglia numerosa, ma anche per chi ha necessità di spazio e di un baule di livello.

Scopriamo qui tutte le caratteristiche della Sportequipe 7 GPL: esterni, interni, autonomia record, motore e prezzi.

Esterni e interni della Sportequipe 7 GPL

Il design della Sportequipe 7, come quello della Sportequipe 6, è sportivo e sinuoso. In questo caso, anche imponente, visto che parliamo di una lunghezza di 4,70 metri. A caratterizzare la linea sono i cerchi in lega da 20 pollici, di serie, e il tetto panoramico con tettuccio apribile.

All’interno, spicca il display touch da 12,3 pollici dell’infotainment, accompagnato da altri due schermi: il cruscotto LCD da 7 pollici della strumentazione e quello da 8 pollici che consente di gestire le funzioni del clima automatico bi-zona.

Il motore della Sportequipe 7

Tutte le Sportequipe, compresa la Sportequipe 5, sono caratterizzate da un impianto GPL firmato dall’italiana BRC: la 7 con un serbatoio gas da 57 litri, in grado di garantire un’autonomia fino a 1.100 km. Complessivamente il motore della versione thermohybrid benzina/GPL è un 1.5 quattro cilindri turbo capace di erogare 154 Cv, abbinato a un cambio automatico DCT a doppia frizione e a sei rapporti.

La meccanica prevede sospensioni anteriori Mac Pherson e e posteriori indipendenti con sistema multilink e barra stabilizzatrice antirollio.

Prezzi e dotazioni

Il prezzo della Sportequipe 7 GPL parte da 42.000 euro. Queste le principali dotazioni del modello:

Cerchi in lega da 20 pollici,

da 20 pollici, telecamera con vista a 360 gradi ,

, Hill Holder ,

, Hill Descent Control ,

, TPMS – sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

– sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Perché sceglierla

La Sportequipe 7 GPL è un’opzione attraente per un’ampia varietà di guidatori per diversi motivi convincenti.

Innanzitutto, offre una notevole versatilità. Con i suoi sette posti, è in grado di soddisfare le esigenze di famiglie numerose e di coloro che hanno bisogno di spazio extra per trasportare amici o bagagli. Il design della Sportequipe 7 è un altro punto di forza. È una vettura che cattura l’attenzione con un mix di eleganza e sportività, garantendo che ti distinguerai sulla strada. All’interno dell’auto, troverai una serie di caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, tra cui un ampio display touch da 12,3 pollici per l’infotainment.

Un altro motivo di scelta è l’efficienza e la sostenibilità. Grazie al sistema GPL, la Sportequipe 7 offre un’autonomia di guida eccezionale fino a 1.100 km, riducendo i costi del carburante e l’impatto ambientale. In termini di guida, la Sportequipe 7 offre un comfort notevole grazie alle sospensioni ben tarate e al cambio automatico doppia frizione, garantendo una guida stabile e piacevole.

Infine, il prezzo competitivo a partire da 42.000 euro la rende un’opzione accessibile considerando tutte le sue qualità.

