Renault Clio: tutto quello che c’è da sapere sulla francesina anni ’90.

La Renault Clio, popolare segmento B francese che prende il nome dalla musa della storia ed ormai arrivata alla quinta generazione, ha superato i 30 anni di vita.

Presentata nel marzo 1990, è stata commercializzata a partire da giugno dello stesso anno nella sola versione 5 porte, seguita poi dalla 3 porte, servita da base per declinazioni più spinte, in autunno.

Com’era la Clio

La nuova arrivata della Règie si pone il difficile compito di sostituire un’icona qual’è la Renault 5; come l’antenata veste il ruolo di onesta utilitaria con i motori alla base della gamma, vale a dire il vecchio 1.1 Cléon da 48 CV a carburatore ed il nuovo 1.2 Energy ad iniezione da 58 cv, per arrivare ad essere una vera sportiva con i 1.8 16v da 135 e 137 cv ed il 2.0 da 147 cv della Williams, capace quest’ultima di circa 215 km/h di velocità di punta. Nel 1991 vince l’ambito premio di Auto dell’Anno.

La pubblicità

Nel nostro Paese la segmento B di casa Renault viene lanciata con la riuscita campagna pubblicitaria: Io? Clio.

C’era anche lo spot tv di impronta jazzistica:

Quali versioni cercare

Le versioni più performanti della Renault Clio di prima generazione sono ormai entrate nel mirino dei collezionisti da tempo, in particolare la prima serie della Williams, quella numerata, diventata un vero e proprio oggetto di culto e scambiata a caro prezzo, seguita dalle altre Williams e dalla 1.8 16v.

Vediamo quali possono essere delle versioni un po’ sfiziose dell’utilitaria della Règie, partendo da quelle più sportiveggianti, che si trovano ancora a cifre ragionevoli e potrebbe valere la pena mettersi nel box.

Certo, per questa Renault Clio Youngtimer il difficile è reperire esemplari in buone condizioni, non pasticciati da interventi di tuning di qualche “bricoleur” della domenica e completi degli elementi specifici che distinguono i vari allestimenti.

Passiamo in rassegna nell’ambito di Renault Clio Youngtimer sia le Renault Clio 1.4 S e 1.4 Si sia la Renault Clio 1.8 RSI, ma anche tutte le versione speciali.

Renault Clio 1.4 S e 1.4 Si

La 1.4 S, disponibile solo con carrozzeria a 3 porte, è la prima Renault Clio declinata con un allestimento sportivo. Commercializzata dal 1991, anticipa di qualche mese la 1.8 16v. Non si tratta certo di una hot hatch, più che altro è una cittadina in tuta da ginnastica come le 5 TS e Supercinque TS che l’ hanno preceduta. Per intenderci, nulla a che vedere con la R5 GT Turbo della quale abbiamo già parlato.

Il motore è l’onesto 1.4 Energy da 80 cv già adottato sia da altre versioni della Clio che da altri modelli Renault, più votato al contenimento dei consumi che alle prestazioni. Sulla 1.4 S è accoppiato ad un cambio manuale con rapporti più corti, in modo da dargli un minimo di brio in accelerazione a scapito della perdita di qualche km/h sulla velocità di punta, che passa dai 175 km/h delle altre Clio 1.4 ai 172 della S. I 400 m sono percorsi in 18”. L’impianto frenante è misto, con dischi pieni all’avantreno e tamburi al posteriore.

L’allestimento prevede i paraurti in plastica nera non verniciata, come sugli allestimenti alla base della gamma; fendinebbia e spoiler in gomma nera sotto il paraurti anteriore, un piccolo spoiler posteriore sopra il lunotto e filetti verdi che percorrono la parte bassa della vettura, sui paraurti e sulle modanature in plastica lungo le fiancate.

I cerchi sono gli Evolution in lamiera, verniciati in bianco, che richiamano quelli della Peugeot 205 Rally. All’interno troviamo i sedili anteriori anatomici con rivestimento specifico, oltre al volante a tre razze poi adottato dalla Clio 1.8 16v. La dotazione di serie è abbastanza spartana e prevede: contagiri, chiusura centralizzata, tergilunotto, vetri elettrici e vetri posteriori apribili a compasso. Gli optional sono: tetto apribile manuale, vernice metallizzata e servosterzo.

Ad inizio 1994 entra in scena il primo restyling della Renault Clio, molto leggero, denominato comunemente phase 2. Cambia il design della calandra anteriore, gli specchi retrovisori esterni diventano più grossi, così come le luci posteriori, che sono unite da una fascia fumè alla base del portellone. La Clio 1.4 S cambia nome e diventa 1.4 Si.

I paraurti sono ora in tinta carrozzeria, come gli specchi esterni che sono regolabili elettricamente dall’interno; i cerchi Evolution lasciano spazio ai Montecarlo in lega leggera già adottati dalla 1.8 RSI, qui con pneumatici 165/60 R14H.

Il servosterzo entra a far parte della dotazione di serie, assieme alla regolazione dell’assetto fari dall’intero ed al reostato per la regolazione dell’intensità luminosa del quadro strumenti; le altre caratteristiche restano invariate.

Il costo della Clio 1.4 Si è di Lit. 19.150.000. Gli optional sono: airbag guida Lit. 730.000; ABS Lit.1.670.000; climatizzatore manuale Lit. 1.250.000; tetto apribile manuale Lit. 750.000; vernice metallizzata Lit. 360.000. All’interno cambia il disegno del rivestimento dei sedili, in tessuto Jerez con base antracite e motivi decorativi giocati sui toni del blu o del verde, a seconda della tinta della carrozzeria. I colori della carrozzeria sono: bianco ghiaccio 389; grigio iceberg met. 640; rosso nacrè met. 783; verde Irlanda met. 963; rosso etrusco 763; grigio titanio 630; blu cobalto met. 499; nero nacrè met 676.

L’ultimo restyling della prima serie della Renault Clio, denominato phase 3, è della primavera 1996. Cambiano i paraurti, con l’anteriore che ingloba la calandra; i fari anteriori sono più grossi. I fendinebbia sono quelli arrotondati di Megane e Laguna. Il portellone posteriore è ora dotato del terzo stop. La Clio 1.4 Si adotta le peculiarità del nuovo modello, pur restando invariata nel suo allestimento.

Costa Lit. 21.300.000. Gli optional sono: immobilizer Lit. 240.000; airbag guida Lit. 500.000; airbag passeggero Lit. 500.000; ABS Lit. 1.880.000; climatizzatore manuale Lit. 1.450.000; tetto apribile manuale Lit. 850.000; vernice metallizzata Lit. 400.000. La Clio 1.4 Si esce di scena nel corso del 1998, con l’introduzione sul mercato della seconda serie dell’utilitaria della Règie.

Renault Clio 1.8 RSI

La Clio 1.8 RSI debutta sul mercato nel 1991 ed è anch’essa basata sulla scocca della 3 porte; dotata del 1.8 ad 8 valvole da 110 CV, impiega 8,9” per coprire il classico 0-100 km/h. L’allestimento è analogo a quello della 1.4 S, dalla quale si distingue per paraurti e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria, oltre che per i cerchi in lega Montecarlo dotati di pneumatici 175/60 R14.

Della dotazione di serie fanno parte i vetri elettrici e la chiusura centralizzata con telecomando. Per un breve periodo di tempo la Clio 1.8 RSI è importata in Italia, salvo sparire dal listino in favore della più prestazionale e venduta 1.8 16v alla presentazione della phase 2, per ritornarvi poi con la phase 3 nella primavera del 1996, quando la sedici valvole esce di produzione.

La nuova 1.8 RSI, uguale nell’aspetto esterno alla coeva 1.4 Si, ha 107 cv, qualcuno meno dei 110 originari a causa delle normative euro più restrittive. Peggiora lo 0-100 km/h, percorso in 9,2”, sia a causa della minore cavalleria a disposizione che del maggiore peso dovuto alla dotazione di serie più ricca.

La velocità di punta è di oltre 190 km/h. Certo, non sono le prestazioni della 16v o della Williams, ma si stratta pur sempre di una macchinetta abbastanza allegra e performante, che può costituire una valida alternativa, più economica e discreta, alle inflazionate Clio plurivalvole. La 1.8 RSI è dotata di dischi ventilati all’anteriore, pieni al posteriore; invariata la misura degli pneumatici.

E’ la meno costosa della sua categoria, con un prezzo di listino nell’estate del 1996 di Lit. 24.950.000. L’Opel Corsa B GSI supera i 25 milioni di lire, la Seat Ibiza 1,8 16v GT è attorno ai 28, mentre Peugeot 106 GTI e Fiat Punto GT Turbo sforano la soglia psicologica dei 30 milioni.

Sulla Renault Clio 1.8 RSI ABS ed airbag guidatore sono di serie, come optional sono previsti: airbag passeggero Lit. 500.000; climatizzatore manuale Lit. 1.450.000; tetto apribile elettrico Lit. 1.170.000; vernice metallizzata Lit. 400.000. Esce di produzione nel settembre 1997 ed é l’ultima Renault Clio “dopata” della prima generazione ad abbandonare il mercato.

Vediamo quali sono state le serie speciali di Clio.

1995: Renault Clio RTI Grand Prix.

Riservata al mercato tedesco, è basata sulla 1.4 SI phase 2, con un allestimento intermedio tra questo ed il lussuoso RT. Il colore della carrozzeria è il blu Monaco metallizzato, con loghi Grand Prix bianchi sui parafanghi posteriori. I cerchi sono i ben noti Montecarlo in lega e l’airbag guidatore è di serie.

1996: Renault Clio Racing

Riservata al mercato svizzero, è basata sulla 1.8 RSI Phase 3. Disponibile nella gamma colori di serie. Monta i cerchi in lega Paimpol a 5 razze. All’interno ha selleria mista pelle tessuto, tappetini firmati Rothmans Racing ed autoradio con CD 4 x 15W con RDS.

1996: Renault Clio Si Maxim

Riservata al mercato inglese, è basata sulla 1.4 Si phase 3. E’ disponibile nella gamma colori di serie, ha tetto apribile e rivestimenti interni specifici in tessuto Sign Up. Costa 10.495 sterline.

1997: Renault Clio 1.4 Si e 1.8 RSI Apple.

Riservata al mercato spagnolo. E’ basata sulla phase 3. Disponibile nella gamma colori di serie. Dotata dei cerchi Paimpol a 5 razze (di serie su RSI, optional su Si). All’interno ha la selleria mista in pelle e tessuto. E’ dotata di autoradio, Philips a cassette 4 x 6W sulla Si e CD RDS 4 x 15W su RSI.

—–

