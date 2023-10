Cirelli 5: prezzi e caratteristiche del Suv sportivo italo-cinese

Cirelli 5 è un Suv sportivo di medie dimensioni del marchio Cirelli Motor Company, una Casa automobilistica italiana che importa le componenti principali delle vetture dalla Cina, completando poi la tecnologia con l’alimentazione bi-fuel accanto a quella tradizionale a benzina. La gamma è composta anche dalla sorella minore Cirelli 3 e dalla Cirelli 7.

Un Suv, dunque, che il grande pubblico ad oggi non conosce ancora. Scopriamo dunque insieme tutti i segreti della Cirelli 5.

Cirelli 5: design e interni

Iniziamo con il dire che la Cirelli 5 non è nient’altro che una Forthing T5 EVO, del marchio del colosso cinese Dongfeng. La linea della Cirelli 5 si ispira a quella dei Suv coupé, con dimensioni che superano di poco i 4 metri e mezzo di lunghezza e 1,87 metri di larghezza, garanzia di una buona imponenza su strada. Sul frontale spicca la fanaleria monoblocco, mentre sul retro è ben visibile in corsivo la scritta “Cirelli” identificativa del marchio. Così come è ben visibile il tetto panoramico in vetro scorrevole.

Gli interni, aspetto fondamentale per un Suv, si ispirano a quelli dei modelli di fascia medio-alta: due display touchscreen in stile Mercedes MBUX da 10 pollici sono incorporati in un unico grande schermo davanti al posto guida. Sul menù la possibilità di effettuare il collegamento con Apple CarPlay e Android Auto. Lo spazio nel bagagliaio non manca, con volumi che vanno da 370 litri a 1420 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Il motore della Cirelli 5

Cirelli 5 è equipaggiata con un motore quattro cilindri 1.5 turbobenzina da 197 Cv Euro 6, disponibile anche con il GPL, abbinato a un cambio automatico DCT a sette rapporti.

La coppia è di 285 Nm. I consumi si attestano sui 7,37 litri/100 km nel ciclo WLTP, con emissioni di 174 g/km.

Prezzi e dotazioni

I prezzi non iscrivono la Cirelli 5 nella categoria dei Suv più economici: la versione benzina costa 34.200 euro, mentre quella GPL parte da 36.200 euro.

La dotazione in termini di comfort e sicurezza è molto ricca:

Rivestimento dei sedili in ecopelle,

Sedile del conducente regolabile elettricamente in 8 posizioni,

Sedili riscaldati,

BSD -Assistente angolo morto,

-Assistente angolo morto, HDC – Controllo della discesa,

– Controllo della discesa, Assistenza alla partenza in salita,

Sistema di controllo della velocità di crociera,

ABS – sistema antibloccaggio,

– sistema antibloccaggio, ASR -controllo della trazione,

-controllo della trazione, EBD – distribuzione elettronica della forza frenante,

– distribuzione elettronica della forza frenante, DSC – Controllo dinamico della stabilità,

– Controllo dinamico della stabilità, Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici,

Airbag laterali anteriori e a tendina,

Telecamera a 360 gradi,

Isofix.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED