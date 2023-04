In contromano sulla statale si accorge dell’errore e fa inversione

Il video che sta circolando in rete in queste ore mostra un automobilista che sembra essere completamente disorientato, avendo imboccato la superstrada della Val Seriana in direzione opposta, ovvero in contromano. La scena ha colto di sorpresa gli altri automobilisti che hanno assistito increduli alla scena, tra risate e sgomento. Siamo nella bergamasca, con il video che mostra l’incredibile manovra compiuta dall’automobilista, che pare essere totalmente ignaro della gravità della situazione.

Fortunatamente chi era al volante si è comunque accorto dell’errore, è ed riuscito a fermare l’auto e fare inversione. Questo grazie ovviamente alla prontezza di riflessi degli altri automobilisti che si sono arrestati in sicurezza dando il tempo di compiere la manovra all’auto in contromano.

Il video è diventato virale su TikTok, attirando l’attenzione di molti utenti che hanno espresso il loro sgomento e la loro incredulità. L’incidente non ha provocato danni a persone o veicoli, ma mette in evidenza la necessità di attenersi alle regole della strada e di prestare attenzione alla segnaletica, al fine di evitare situazioni pericolose come questa.

