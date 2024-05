NIO raggiunge il traguardo di mezzo milione di auto prodotte

NIO ha celebrato la produzione del suo 500.000esimo esemplare, consolidando la sua posizione nel segmento delle auto elettriche di lusso.

In Cina NIO ha festeggiato la produzione del suo 500.000esimo veicolo nello stabilimento F2 di Hefei. Alla cerimonia era presente William Li, fondatore, presidente e CEO di NIO, testimoniando così la robustezza e l’espansione costante dell’azienda, sia sul mercato interno cinese che su quello internazionale.

Fondata dieci anni fa e a sette anni dal lancio del suo primo modello completamente elettrico, l’SUV ES8, NIO ha successivamente ampliato la propria gamma con modelli come ES7, EC6, ET5 e la lussuosa berlina ET7. Ogni nuovo modello ha rafforzato la presenza di NIO nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma.

Nel suo percorso di espansione, specialmente verso i mercati europei, NIO ha continuato a evolvere anche la sua rete di stazioni per il battery swap. Negli ultimi mesi, ha inoltre avviato la Battery Swap Alliance insieme ad altri produttori per definire un nuovo standard di batterie in Cina, mirando a rendere più fluida l’esperienza di ricarica e sostituzione per i consumatori.

In Cina, NIO si conferma leader nel segmento delle auto elettriche di lusso, celebrando l’ultimo traguardo produttivo con un omaggio al modello che ha dato inizio a tutto, l’ES8. Dall’aprile 2021, quando NIO aveva celebrato i primi 100.000 esamplari prodotti, l’azienda ha quintuplicato la cifra in soli tre anni, mostrando una crescita notevole in un mercato estremamente competitivo come quello cinese. Dal 2019, NIO si è costantemente classificata al primo posto nel segmento BEV di lusso per veicoli con un prezzo superiore ai 300.000 RMB, ovvero circa 40.000 euro.

Nonostante le notizie che parlano di una perdita di 10.000 euro ad auto venduta, il risultato di produzione conferma la forza e l’innovatività di NIO, che è uno dei produttori cinesi con i quali le case occidentali dovranno tenere in conto.

