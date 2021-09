Le caratteristiche della DR F35 GPL con alimentazione doppia a benzina e gas

DR F35 GPL rappresenta l’ammiraglia SUV della gamma del marchio molisano, che importa le vetture dalla Cina, sistemandone poi gli interni e la dotazione con un elevato standard di qualità. F35 è un SUV medio, che offre tanto spazio e tecnologia, con tutto compreso come vuole la tradizione di DR, attualmente un unicum tra le auto a GPL.

Il motore della DR F35 GPL

DR F35 GPL monta un motore 4 cilindri Acteco da 149 CV, con doppia alimentazione benzina/GPL.

È disponibile sia con cambio manuale sia con cambio automatico, entrambi a 6 rapporti. I consumi dichiarati sono di circa 9,2-9,8 litri su 100 km.

I prezzi della DR F35 GPL

Come detto, DR F35 GPL è disponibile con un unico allestimento che include tutti gli optional di serie, con un prezzo di 24.900 euro per la versione con cambio manuale, e di 26.900 euro per la DR F35 GPL con cambio automatico. I prezzi indicati sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

L’allestimento unico della DR F35 GPL comprende tutto di serie, dalla tecnologia alla sicurezza.

Questo include:

Cerchi in lega da 19 pollici;

Cruscotto digitale LCD da 7 pollici;

Tetto panoramico apribile;

Display touch centrale da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay;

Telecamera a 360° in HD con sensori di parcheggio;

Ingresso Keyless con sistema Start&Stop;

Clima automatico bizona;

Sedili in pelle;

Sedili anteriori riscaldabili a due livelli;

Sedile del conducente regolabile elettronicamente;

Sistema di assistenza per la ripartenza in salita;

Controllo della velocità in discesa;

