DFSK Glory 580: il Suv economico a 7 posti che non disdegna la città

DFSK Glory 580 è il Suv a 7 posti della Casa cinese Dongfeng Sokon Automobile: non è però il classico “bestione” a ruote alte, bensì, pur essendo pensato per le famiglie, presenta dimensioni idonee alla città, tanto spazio, un look europeo e un prezzo inferiore ai 30.000 euro.

Ma andiamo con ordine e, dopo aver svelato come è la sorella Glory 500, ecco tutte le caratteristiche della DFSK Glory 580.

DFSK Glory 580: dimensioni e design

Le misure non sono quelle tipiche del grande Suv a 7 posti: 4,68 metri di lunghezza, 1,84 metri di larghezza e 1,71 metri di altezza. Eppure gli spazi all’interno non mancano, a scapito, unico aspetto, del bagagliaio, che con i sedili in posizione ha una capienza soltanto di 375 litri.

Le linee sono filanti e sinuose, con le luci diurne a Led e il tetto apribile a caratterizzare un design senza fronzoli, ma comunque gradevole.

Gli interni della Glory 580

Gli interni della DFSK Glory 580 presentano eleganti sedili rivestiti in pelle e sono molto spaziosi per 5 persone, mentre perdono parte di questa peculiarità nella configurazione a 7 posti, con i sedili della terza fila in fondo.

Al centro della plancia c’è l’infotainment con touchscreen da 10 pollici per gestire tutte le funzionalità, con accanto diversi vani portaoggetti.

Motore e dotazioni

La Casa cinese, per questo modello, sceglie un unico allestimento e un solo motore: niente elettrico, ma un più tradizionale propulsore benzina 1.5 turbo da 145 Cv, con una coppia di 220 Nm e trazione anteriore. Un sistema che non è proprio parco nei consumi, 9,8 litri/100 km, e nelle emissioni, 222 g/km di CO2, ed è abbinato a un cambio automatico CVT.

Le dotazioni presentano una spiccata attenzione per la sicurezza, nel dettaglio troviamo:

Assistenza alla partenza in salita e discesa,

in salita e discesa, Controllo automatico della velocità ,

, Sensori di parcheggio posteriori,

posteriori, Telecamera posteriore,

posteriore, Controllo elettronico della stabilità e della trazione.

I prezzi della DFSK Glory 580

I prezzi della Glory 580 la rendono uno dei Suv più economici: partono infatti da 27.190 euro. Non c’è la trazione integrale e l’allestimento è unico, ma in compenso le opzioni di personalizzazione in termini di colori e la sicurezza non mancano. E lo spazio è indubbiamente a misura di famiglia.

