DFSK Glory 500 2023 è il modello a ruote alte entry level della gamma della casa cinese Dongfeng Sokon Automobile: un suv low cost di medie dimensioni, con linee moderne un motore a benzina e una versione elettrica che, di contro, sale decisamente a livello di prezzo. Ecco caratteristiche, prezzi e dotazioni.

DFSK Glory 500: design e dimensioni

Le dimensioni di DFSK Glory 500, 4,38 metri di lunghezza per 1,85 metri di larghezza, la inseriscono alla perfezione nel segmento dei Suv medi.

La linea proposta dal Costruttore cinese è filante, con la silhouette caratterizzata da una nervatura laterale che collega i due passaruota e una fascia scura che segna il perimetro di finestrini e lunotto.

Dentro, lo spazio è garantito da un passo di 2,65 metri, i sedili si ispirano allo stile sportivo, con il volante appiattito in basso, e le bocchette tonde a turbina. Al centro un display da 7 pollici del sistema di infotainment, che ad oggi non offre alcun collegamento Apple CarPlay e Android Auto, e sotto i pomelli del climatizzatore.

Il motore e il prezzo di DFSK Glory 500 2023

Il motore è un 1.5 benzina da 116 Cv, che non ha il turbo, ma offre una coppia di 147 Nm, con trazione anteriore, abbinato ad un cambio automatico a variazione continua CVT. Il prezzo è un punto di forza, come testimonia anche l’esempio di altri modelli del marchio: parte da 21.390 euro, una cifra che fa competere con altri Suv low cost come la DR 4.

La versione elettrica

La gamma della DFSK Glory 500 offre anche una versione elettrica, con una batteria da 63 kWh, e un prezzo molto più alto, a partire da 43.490 euro.

Dotazioni

Le dotazioni della DFSK Glory 500 2023 sono all’insegna della semplicità. Poca tecnologia, con l’obiettivo di badare al sodo. Nel dettaglio:

Climatizzatore manuale,

Bluetooth,

DAB,

Display touch 7’’,

Controllo automatico velocità,

Abs, Esp e 2 airbag,

Telecamera posteriore

Sensore luci.

