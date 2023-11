DFSK: elenco concessionari in Italia

DFSK: un marchio che ad oggi non tutti ancora conoscono. Ma che piano piano sta conquistando sempre più popolarità: si tratta dell’acronimo di Dongfeng Sokon Automobile e la gamma è composta interamente da Suv cinesi con motori benzina, GPL o elettrici.

I prezzi partono da poco più di 20.000 euro per arrivare agli oltre 40.000 euro del modello elettrico. La scelta possibile è tra quattro modelli a ruote alte: vediamo quali sono e quale è l’elenco dei concessionari DFSK in Italia.

Tutti i Suv DFSK

Le auto DFSK, come detto, offrono una buona scelta in termini di range di prezzo e caratteristiche. Il filo conduttore tra i vari modelli è la ricchezza degli equipaggiamenti di questi Suv. Si parte dal più compatto, la DFSK Glory 500, che oltre alle tradizionali versioni benzina e GPL, presenta anche una versione elettrica la Glory 500e.

C’è poi il Suv 7 posti DFSK Glory 580, anch’esso disponibile a GPL, e il Suv Coupé DFSK iX5. Una gamma per gli amanti delle ruote alte, che, a seconda delle esigenze, offre convenienza o spazio, anche con il motore elettrico.

L’elenco dei concessionari DFSK in Italia

Dove comprare una DFSK in Italia? L’elenco dei concessionari, ad oggi, non è ancora numeroso, ma è in continua crescita. Ecco qui chi sono e dove di trovano:

PIEMONTE

Marro Automobili, Corso Trieste 82, Boves (Cuneo)

Gruppo Progetto, C.so Unione Sovietica 141, Torino

Autoviva, Via Padana Inferiore 12, Riva presso Chieri (Torino)

Auto Space, Via Trento 83, Orbassano (Torino)

LOMBARDIA

Autoberlin, C.so Europa 101, Ciserano (Bergamo)

Bergamauto, Via Paolo Sarpi 7, Mapello (Bergamo)

Reduzzi Motor, Via Garzoneri 1, Treviglio (Bergamo)

Quadrelli Motor, Piazza Europa 10, Quintello Mantovano (Mantova)

GoMotors, Via della Vittoria 102, Brugherio (Monza Brianza)

VENETO

CRC Cerea, Via Calcara 92, Cerea (Verona)

EMILIA ROMAGNA

Tagliaferri Auto, Viale dell’Artigianato 52, Piacenza

EstenseMotori, Via Francesco Luigi Ferrari 2, Ferrara

TOSCANA

Palmucci, Viale Montegrappa 268, Prato

Carelli e Bussola, Via Antonio Meucci 21, Pisa

MARCHE

Gruppo Pieralisi, Via Don Angelo Battistoni 1, Jesi (Ancona)

SICILIA

Gi.Motors, Via Orso Mario Corbino, 44, Messina

