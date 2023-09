DFSK Glory 500e è un Suv elettrico cinese omologato anche per i neopatentati. Le sue dimensioni lo rendono ideale per la città, con uno stile sobrio e un motore a zero emissioni con una buona coppia. Il prezzo non è certo da Suv economico: rispetto alla sorella DFSK Glory 500 il listino raddoppia superando i 40.00 euro. Buona la dotazione di serie. Ecco tutte le peculiarità della DFSK Glory 500e.

DFSK Glory 500e: esterni interni

Esternamente la DFSK Glory 500 elettrica è caratterizzata da linee armoniche, con una silhouette arrotondata. Le dimensioni proposte dal marchio asiatico sono le stesse della termica: 4,39 metri di lunghezza e 1,85 metri di larghezza. Aumenta però il peso, che con il pacco batterie arriva a 1765 kg.

All’interno lo spazio non manca, così come non mancano le finiture di livello, con i sedili in pelle, e la tecnologia, con il centro della plancia dominato da uno schermo touchscreen da 10,25 pollici.

Perché la DFSK Glory 500e è per neopatentati

Il Suv elettrico della Casa cinese è omologato con potenza di 82 Cv e 60 kW, quindi per questo, con le regole vigenti, può essere guidato anche dai neopatentati. In realtà il motore elettrico della Glory 500e, complessivamente, è in grado di offrire 163 Cv di potenza e una coppia di 300 Nm.

La batteria e il prezzo

Il motore elettrico del modello è alimentato da una batteria al litio da 63 kWh, che garantisce un’autonomia dichiarata di 405 km. Il prezzo di listino parte da 43.490 euro.

Dotazioni

Ecco le principali dotazioni del Suv elettrico:

Camera posteriore ,

, Sistema di infotainment con display da 10,25 pollici,

con display da 10,25 pollici, Climatizzatore ,

, Controllo automatico della velocità ,

, Sensori di parcheggio posteriori ,

, Volante multifunzione ,

, TPMS ,

, Sensori luci ,

, Controllo elettronico della stabilità e della trazione.

