Elon Musk: “Con il Cybertruck ci siamo scavati la fossa da soli”

Ormai non è più una notizia l’ennesimo ritardo nella produzione del Cybetruck che, nonostante i successi di Tesla su tutti gli altri modelli, pare proprio non riuscire ad arrivare nelle mani dei clienti.

Per Tesla Cybetruck si preannuncia quindi un nuovo slittamento al 2025, anche se l’evento di lancio del nuovo stabilimento texano dove verrà assemblato è fissato per il 30 novembre.

“Ho guidato l’auto ed è un prodotto straordinario”, ha detto Musk durante una telefonata con gli investitori. “Voglio sottolineare che ci saranno enormi sfide per raggiungere la produzione in serie”. Tesla non ha ancora annunciato il prezzo finale del pick-up, con Musk impegnato a renderlo accessibile nonostante sia dotato di nuove tecnologie.

Secondo quanto riportato da Business Insider, Musk avrebbe spiegato che il design spigoloso del Cybertruck sarebbe la causa di diversi innumerevoli problemi per quanto riguarda la scalabilità della produzione di serie. Una questione che in molti avevano sollevato fin dalla sua prima presentazione.

Sempre su BI, nel corso della telefonata Musk avrebbe ammesso che:

Con il Cybertruck ci siamo scavati la fossa da soli. È uno di quei prodotti speciali che si presentano solo una volta ogni tanto. E i prodotti speciali che si presentano solo una volta ogni tanto sono incredibilmente difficili da portare sul mercato per raggiungere un volume tale da essere redditizi.

Ma secondo Jalopnik, l’avvio effettivo delle consegne del pick-up è solo il primo degli ostacoli che Tesla deve affrontare. Stando ai piani di Tesla, la produzione dovrebbe assestarsi attorno ai 250.000 Cybertruck all’anno. Ma il numero dovrà essere ben più alto se vuole avere qualche speranza di accontentare i circa 2 milioni di clienti che sono in lista d’attesa.

