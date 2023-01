Addio aereo: con il treno cinese da 620 km/h da Milano a Roma in meno di un’ora.

Il treno cinese a levitazione magnetica va più veloce di un aereo, ebbene si. Se in generale l’aereo, dovrebbe essere molto più veloce di un treno in Cina, sfruttando la nuova tecnologia della levitazione magnetica un nuovo tipo di treno sarà in grado di raggiungere la velocità di 620 km/h.

Per dirla tutta il primato sembrerebbe soprattutto delle nazioni orientali in quanto anche in Giappone, negli ultimi anni, si sono sviluppati progetti con treni ad altissima velocità. Al momento si tratta di prototipi che sarebbero in grado di rivoluzionare completamente il trasporto nei prossimi anni. Inoltre un veicolo simile diventerebbe un ottimo concorrente dell’aeroplano per le brevi e medie distanze.

Il prototipo del treno cinese prodotto da China Railway Rolling Stock Corporation, se venisse adottato in Italia, permetterebbe di percorrere la distanza tra Roma e Milano, in meno di un’ora. Lo sviluppo vero e proprio di questo treno missile, potrebbe dispiegarsi per il 2027 quando, superati gli ultimi test, dovrebbe entrare in produzione.

La tecnologia della levitazione magnetica prevede l’utilizzo di campi magnetici repulsivi e attrattivi, regolati in maniera tale da poter permettere al treno di rimanere sollevato rispetto alla posizione dei binari, senza minimamente toccarli, riducendo in maniera notevole qualsiasi forma di attrito e, aumentando la velocità di punta che si può raggiungere durante il viaggio.

La difficoltà maggiore non è tanto nel controllo del veicolo, ma nella realizzazione delle infrastrutture che spesso è lunga e costosa. Per quanto riguarda la sicurezza durante il tragitto, un computer analizzerà tutti i parametri ed il comportamento del treno, garantendo in ogni momento il pieno controllo della situazione, mettendo davanti a tutto la sicurezza dei passeggeri. Il prototipo del treno cinese a levitazione magnetica presentato finora è composto da un locomotore e 5 carrozze.

In generale il progetto cinese si ripromette di dimezzare i tempi di percorrenza a cui siamo solitamente abituati. Ritengo che se dovesse diffondersi in Europa o in Italia, un modello simile, saremmo veramente in dubbio, in alcuni casi, se prendere l’aereo o il treno. Voi quale preferireste?

