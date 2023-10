Andrea Iannone torna a corre nel Mondiale Superbike nel 2024

Scontata la squalifica per doping, Andrea Iannone è pronto a tornare a correre in moto. Tuttavia lo farà in sella ad una Ducati Panigale V4-R del Team Go Eleven nel Campionato Mondiale Superbike 2024.

A quattro anni di distanza dall’ultima gara disputata il pilota abruzzese torna quindi in pista nel Mondiale delle derivate di serie anziché nella classe regina del motociclismo, la MotoGP. Tuttavia l’obiettivo di Iannone è quello di tornare a correre in MotoGP dove aveva diversi estimatori tra ingegneri e team manager.

Primo vincitore della nuova era Ducati MotoGP – autore di 14 vittorie, 10 Pole Position e 35 podi nel Motomondiale, di cui 11 nella classe regina tra Suzuki e Borgo Panigale – avrà a disposizione la Rossa in versione RS 2024 della squadra satellite guidata da Gianni Ramello e Denis Sacchetti.

L’accordo tra Andrea Iannone ed il Team Go Eleven prevede la durata di un anno, nella stagione 2024, con un’opzione di prolungamento del contratto nel 2025. Infine, rivedremo Andrea Iannone in sella alla Rossa di Borgo Panigale nei test di Jerez, programmati per il 31 ottobre e 1 novembre prossimi.

Infine il commento di Andrea Iannone:

“Aspetto questo momento da tempo, finalmente torno in pista, lì dove ho trascorso la mia vita. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il Team Go Eleven per la fiducia, con il loro supporto ho ritrovato l’entusiasmo che avevo da bambino. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia del WorldSBK per l’opportunità. Sono carico.”

Offerte Abbigliamento Moto su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED