I Tesla Cybetruck sono già impantanati nella neve

Neanche il tempo di vederli in strada la prima volta, ed ecco comparire sui social una serie di video di Tesla Cybertruck mentre sono impantanati nella neve. Eppure, presentato come una rivoluzione nel mondo dei veicoli a quattro ruote, prometteva velocità, robustezza, resistenza ai proiettili e persino capacità nautiche.

I Cybertruck si trovano invece ad affrontare le strade innevate che caratterizzano gran parte degli Stati Uniti a gennaio. Su Instagram, TikTok e su Twitter, e che continueremo a chiamare ancora così, abbondano i post che mostrano i Cybertruck alle prese con quantità di neve piuttosto normali.

Cybertruck fun in the snow pic.twitter.com/ldlsCjBJi6 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 7, 2024

In un video postato su Instagram, un Cybertruck tenta invano di salire un piccolo pendio innevato, sbandando fino a fermarsi. Secondo altri post diffusi online, sembra che quel poveraccio dell’autista abbia poi ricevuto aiuto.

Not again! Cybertruck stuck in snow gets rescued by a Toyota 🤦‍♂️ pic.twitter.com/CdjOa5BBVK — Cybertruck Fan Club (@club_cybertruck) January 7, 2024

Altri video, persino antecedenti al lancio del Cybertruck, rivelano problemi simili. Uno in particolare mostra il pick-up Tesla nella versione Release Candidate che fatica su una leggera copertura di neve mentre trasporta un albero di Natale in California.

A Tesla Cybertruck got stuck in the snow on an off-road trail in California and had to be towed out by a Ford pickup. ⁣ pic.twitter.com/CFuUTqIAQp — AccuWeather (@accuweather) December 15, 2023

Diciamo anche che le difficoltà del Cybertruck sulla neve, a onor del vero, non sono imputabili al veicolo stesso. Da una parte qualcuno pensa di essere un provetto fuoristradista, ma evidentemente non è così. Sembra poi che, a causa del design o della composizione degli pneumatici, questi non offrano la presa necessaria sulle strade innevate. A guardare bene il video con la Release Candidate, Tesla era probabilmente a conoscenza dei limiti degli pneumatici, ancora prima del lancio. Perché allora dotare i primi pick-up di queste gomme?

I più maligni sostengono sia una questione di autonomia. E’ possibile ottenere un guadagno in termini di autonomia grazie a gomme con un battistrada minimo. Ma il vantaggio in efficienza dovuto al minimo battistrada compensa la mancanza di capacità off road? E soprattutto, negli USA non esiste l’obbligo di pneumatici invernali, o catene da neve, come da noi?

