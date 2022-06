Collezione di valigie Thule Aion: perfette per ogni spostamento

Collezione di valigie Thule Aion: andare in ufficio, in palestra e in gita fuori città nel weekend è una missione possibile, grazie alla totale versatilità che offre la nuova collezione Thule Aion, la prima mai realizzata dal brand utilizzando tessuti interamente riciclati.

Quello che contraddistingue Thule Aion è il suo design intelligente e le numerose soluzioni all-in-one, che rendono i prodotti di questa collezione funzionali e versatili oltre ogni aspettativa. Dagli scomparti rimovibili per i vestiti a quelli che dividono gli indumenti sporchi o bagnati da quelli puliti, ogni dettaglio aiuta a conciliare uno stile di vita attivo con il lavoro e la passione per viaggiare.

Ma non è tutto: Thule Aion è infatti la prima collezione di valigie realizzata da Thule utilizzando tessuti al 100% riciclati. L’intera collezione è inoltre certificata bluesign, un riconoscimento internazionale che garantisce che sia stato seguito un processo produttivo rispettoso nei confronti dei lavoratori, dell’ambiente e dei consumatori.

Collezione di valigie Thule Aion: caratteristiche

Sono realizzati in un tessuto in tela cerata durevole e resistente all’acqua, così gli abiti e gli oggetti personali saranno sempre al sicuro dalle intemperie.

Includono degli speciali divisori, che permettono di separare i vestiti sporchi o umidi dal resto dell’attrezzatura.

Contengono elementi rimovibili, che possono essere sfruttati all’interno delle valigie o rimossi ed essere usati da soli: grazie a questa versatilità, lo stesso prodotto diventa perfetto per affrontare la frenetica vita in città così come viaggi ed escursioni fuori porta.

La collezione Thule Aion è composta dal trolley realizzato in resistente tela cerata, dotato di un compression cube multiuso; dal borsone multiuso Duffel 35L; dallo zaino Travel Backpack 40L ed infine dallo zaino Travel Backpack 28L espandibile, dotato di un divisorio foderato in TPU.

