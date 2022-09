Il video di un DC-10 in picchiata per spegnere un incendio

Un video bellissimo quello che possiamo ammirare oggi, in cui il protagonista è un DC-10 impegnato nello spegnimento di un incendio. Si tratta di un aereo che purtroppo vediamo spesso impegnato in nord America ed in Messico, per contrastare gli incendi boschivi.

Ci vuole comunque grande abilità nel pilotaggio, perchè per una azione efficace è necessario seguire il profilo montuoso della zona. E’ proprio in una situazione del genere che vediamo il pilota di questo DC-10 affrontare quasi in picchiata il pendio della collina, per scaricare a terra il liquido per spegnere l’incendio come possiamo vedere nel video.

Per quanto riguarda il velivolo, si tratta di una versione modificata del McDonnell Douglas DC-10 al quale viene aggiunto un serbatoio esterno nel ventre dell’aereo. E’ possibile riempire a terra il serbatoio in soli 8 min, mentre per quanto riguarda il rilascio, viene effettuato in 8 secondi coprendo un’area lunga 1,6 km. A bordo dell’Air Tanker ci sono solo tre persone: il pilota, il copilota ed un ingegnere di volo.

Generalmente viene usato un liquido ritardante, che riduce l’infiammabilità dei materiali esposti a fonti di calore, evitando l’espandersi delle fiamme o dando luogo a reazioni chimiche che contrastano il processo di combustione. Il colore rosso favorisce la visione del rilascio del liquido, permettendo al pilota di calibrarlo con precisione. E’ comunque possibile che durante le operazioni ci siano in loco altri aerei o elicotteri, pronti a verificare l’efficacia dell’operazione.

C’è solo da plaudire il coraggio di tutti gli uomini impiegati nello spegnimento dei grandi incendi estivi, che purtroppo colpiscono ogni anno anche il nostro Paese.



