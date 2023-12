Il Cybetruck di Tesla camminerà sull’acqua: parola di Elon Musk

Elon Musk ha confermato piani ambiziosi per introdurre un kit di modifiche che consentirà al Cybertruck di Tesla di trasformarsi in un mezzo in grado di navigare brevi distanze sull’acqua. Una trasformazione che ricorda vagamente la Lotus Esprit del film di 007, è che destinata a rendere il Cybertruck non solo un veicolo fuoristrada, ma anche capace di affrontare tratti d’acqua fino a 100 metri.

Le precedenti dichiarazioni di Musk riguardo la capacità dei veicoli Tesla di galleggiare e funzionare temporaneamente come barche non sono mai state prese troppo sul serio. Effettivamente quanto scritto nelle clausole della garanzia Tesla suggerisce l’esatto contrario per quanto riguarda l’immersione del veicolo in acqua. Eppure dopo l’avvio delle consegne del Cybertruck lo scorso mese, è emerso che la modalità Fuoristrada del Cybertruck include una “Modalità Guado” che pressurizza il pacco batteria per sigillarlo.

Tuttavia, il CEO ha rafforzato quest’affermazione con il Cybertruck, che essendo un veicolo fuoristrada rende l’idea più plausibile. L’anno scorso, Musk ha affermato che il Tesla Cybertruck sarebbe stato sufficientemente impermeabile per funzionare come una barca e guadare i fiumi. Il Cybertruck sarà abbastanza impermeabile da funzionare brevemente come una barca, permettendogli di attraversare fiumi, laghi e persino mari non troppo agitati.

Andando sul pratico, c’è da dire che non si tratta del progetto per rendere il Cybetruck una sorta di catamarano, come nell’immagine che risale al 2019. Musk ha specificato infatti che l’obiettivo è permettere al Cybertruck di attraversare l’acqua tra la Starbase di SpaceX e South Padre Island in Texas, una distanza di circa 360 metri.

Di recente, come riportato da Electrek, Musk ha aggiunto che Tesla sta considerando la vendita di un pacchetto specifico che permetterebbe al Cybertruck di superare almeno 100 metri in acqua. Dettagli sul kit o sulla sua disponibilità non sono stati ancora divulgati, mantenendo alta l’attesa e la curiosità nel settore automotive e tra gli appassionati della marca.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD