Rubano un autovelox, lo abbandonano, ma non si sa di chi è

Gli inquirenti brancolano nel buio: non si sa neanche dove sia stato rubato.

Di idee folli ne abbiamo viste tante, forse troppe, ma questa le supera tutte. A Savonera, una frazione del Comune di Collegno in provincia di Torino, è stato ritrovato un autovelox. Un vero e proprio colpo con destrezza, con un finale degno della commedia all’italiana in stile “I Soliti Ignoti“.

Si perché come nel film, pare che qualcuno l’abbia rubato, sradicandolo completamente dalla propria base per poi abbandonarlo. Ma com’è stato possibile? Non se n’è accorto nessuno?

E chissà cosa volevano farci… forse trasformarlo in un oggetto di arredamento? Magari metterlo in giardino come trofeo? Poi… perché è stato abbandonato? Cosa sarà accaduto? I ladri saranno stati disturbati da qualche guardia in bicicletta? Di tante domande senza risposta abbiamo solo una certezza: il colpo è andato male, e questo è un fatto.

Il mistero rimane, e gli inquirenti brancolano nel buio: non si sa neanche dove sia stato rubato. Su questo autovelox non si sa davvero nulla di più. Ma ora arriva l’assurdo, perché come raccontato su Torino Today sull’oggetto non sono state trovate indicazioni sulla proprietà né risultano denunce di furto. A questo punto ci si aspetta che qualche amministrazione della zona si faccia avanti per recuperarlo, e magari riuscire a dare un volto a questi… soliti ignoti.

