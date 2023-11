Zenith Chronomaster Sport Aaron Rodgers edition: il leggendario quarterback è Brand Ambassador dal 2021 della Manifattura e oggi Zenith presenta il primo orologio disegnato dall’atleta in edizione limitata di 250 esemplari.

Nel corso della sua collaborazione con Zenith, Aaron ha sviluppato una particolare affinità con il Chronomaster Sport, dotato dell’ultima versione del celebre calibro cronografico con ruota a colonne El Primero, in grado di misurare il tempo trascorso con precisione al 1/10 di secondo.

Ogni minuzioso dettaglio di questo cronografo rievoca la profonda connessione tra Aaron Rodgers e il cronometraggio di precisione. L’intricato design, la straordinaria artigianalità e i materiali selezionati con cura sono testimoni del lungo viaggio alla scoperta di sé intrapreso da Rodgers durante la realizzazione dell’orologio.

Aaron Rodgers ha raccontato: Sono molto grato a Zenith per avermi dato l’opportunità di disegnare un orologio tutto mio e realizzare il sogno di una vita. Da appassionato di storia, nutro grande rispetto per la tradizione Zenith, e la visita alla Manifattura realizzata l’anno scorso mi ha fatto apprezzare ancora di più la sua artigianalità e la ricerca dell’eccellenza. Collaborare con il loro team per incorporare diversi elementi è stata un’avventura divertente, sono molto felice di vedere la nostra idea prendere vita in questo orologio.

Utilizzando il Chronomaster Sport in acciaio come base, Aaron Rodgers ha aggiunto alla sua edizione limitata il colore che lo ha accompagnato durante la sua fenomenale carriera. La lunetta incisa con precisione di lettura al 1/10 di secondo è stata realizzata in ceramica verde, esclusivamente per questa edizione.

Il quadrante è caratterizzato dalla stessa tonalità di verde della lunetta e, per la prima volta nella collezione Chronomaster Sport, gli indici delle ore sono numeri arabi luminescenti applicati, che richiamano i numeri di maglia della squadra. I contatori tricolori sono stati interpretati con tonalità di antracite, grigio chiaro e argento. Un bracciale in acciaio a tre maglie con chiusura regolabile completa il look sportivo senza rinunciare al comfort.

Il Chronomaster Sport è dotato dell’ultima versione del calibro El Primero. Con un’alta frequenza di 5 Hz (36.000 A/ora), il movimento offre una precisione al 1/10 di secondo, per quei momenti in cui ogni frazione di secondo può fare la differenza. L’autonomia è

stata resa più efficiente, con una riserva di carica aumentata di 60 ore. Ulteriore omaggio alla collaborazione tra Zenith e Aaron Rodgers, il fondello in vetro zaffiro è impreziosito dalle iniziali “AR”.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED