Ricerca stilistica e performance sono al centro delle nuove proposte Maserati orologi uomo primavera estate 2023. Stile classico per i 3H automatici della collezione Epoca, che celebra l’heritage del brand. Must-Have: il nuovo cronografo della collezione Traguardo, che esprime al meglio la sportività tipica del brand. Linee pulite e cuore sportivo per i multifunzione della collezione Attrazione.

Maserati orologi uomo primavera estate 2023: le nuove proposte

La collezione Epoca

Linee classiche e design senza tempo fanno da cornice ai modelli dell’iconica collezione Epoca, a cui si aggiungono nuovi modelli di orologi con movimento automatico (scheletrato e open heart). La cassa in acciaio con finitura lucida, avvolge il dial – in versione matt o sunray – con lancette luminescenti e indici applicati. In abbinamento, il bracciale in acciaio o il cinturino in pelle stampa alligatore. Dettaglio immancabile: la forma delle anse, che ricorda il profilo della mitica 3500GT del 1957.

La collezione Traguardo

Nuova versione per l’iconico cronografo della collezione Traguardo. Proposto in special pack con bracciale addizionale in acciaio. Un segnatempo dall’inconfondibile design sportivo, che esprime al meglio la sportività tipica delle auto del Tridente.

L’importante cassa da 45 mm con lunetta tachimetrica in ceramica avvolge il quadrante sunray multilivello su cui spicca il dettaglio giallo Modena della lancetta delle ore. Completa l’allestimento, il cinturino in silicone con Tridente e inserto giallo Modena.

La collezione Attrazione

Unique by Design è la collezione Attrazione, che si arricchisce di nuovi orologi multifunzione: segnatempo dal design raffinato e dal cuore sportivo. La cassa da 43 mm avvolge quadranti sunray con indici e lancette luminescenti. Elegante la doppia finitura lucido-satinato di cassa e bracciale.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.