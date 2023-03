I 5 segreti per evitare un volo affollato e viaggiare in tutta tranquillità

Il volo è uno dei modi più comuni per viaggiare, ma può essere stressante e scomodo volare su un volo affollato. Fortunatamente, ci sono alcune strategie che puoi utilizzare per evitare di viaggiare su un aereo troppo affollato. In questo articolo, esploreremo alcuni segreti per viaggiare in tutta tranquillità e goderti un volo confortevole.

Scegli il momento giusto per prenotare il tuo volo

Uno dei modi migliori per evitare di viaggiare su un volo affollato è scegliere il momento giusto per prenotare il tuo volo. Secondo le linee aeree, i voli in giorni meno popolari come martedì, mercoledì e sabato, tendono ad avere meno passeggeri a bordo.

Inoltre, i voli in orari “meno gettonati”, come quelli di prima mattina o notturni, sono spesso meno affollati. Il sito web OneTravel ha anche raccolto alcuni dati sui periodi dell’anno in cui ci sono meno passeggeri a bordo, tra cui la prima settimana di dicembre e la terza settimana di gennaio.

Scegli gli orari dei voli meno popolari

Se vuoi evitare di viaggiare su un volo affollato, è importante scegliere il momento giusto della giornata per viaggiare. Secondo alcune ricerche di mercato, i voli di prima mattina o in tarda serata tendono ad avere meno passeggeri a bordo rispetto ai voli diurni. Inoltre, i voli di metà settimana come martedì, mercoledì e sabato, solitamente hanno meno passeggeri rispetto ai voli del fine settimana.

Scegli il posto giusto

Scegliere il posto migliore può anche aiutare a ridurre la sensazione di affollamento a bordo dell’aereo. I posti più comodi sono quelli vicino alle uscite di emergenza o alle ali dell’aereo, dove la sezione dell’aereo è più larga e potrai allungare le gambe. Inoltre, i posti dietro o davanti all’ala dell’aereo possono essere meno affollati. Per i più curiosi, qui ci sono i posti più sicuri in aereo.

Arriva in aeroporto presto

Arrivare in aeroporto in anticipo ti permetterà di evitare le lunghe code al check-in ed ai controlli di sicurezza. Inoltre, se sei uno dei primi passeggeri a bordo, avrai la possibilità di scegliere il tuo posto con più calma e di sistemare i tuoi bagagli a mano.

Utilizza le app delle compagnie aeree

Oltre a prenotare il tuo volo nel momento giusto e scegliere il posto giusto, puoi anche utilizzare alcune risorse per evitare voli affollati. Ad esempio, molte compagnie aeree offrono applicazioni per smartphone che ti consentono di monitorare lo stato del tuo volo e sapere quanti passeggeri ci sono a bordo.

Viaggiare in aereo può essere stressante, ma seguendo questi segreti, potrai evitare di viaggiare su un aereo troppo affollato e goderti un volo confortevole e rilassante.

