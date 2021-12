Come scegliere i migliori posti in aereo su Ryan Air, Easy Jet e non solo nella guida con quello che c'è da sapere per viaggiare comodi.

Come si scelgono i migliori posti in aereo anche su Ryan Air o Easy Jet. Volare comodi è un piacere, oltre che un diritto: qui sotto tutti i nostri consigli, facili da seguire.

Come scegliere i posti migliori in aereo

Sapevate che lo spazio tra una fila di sedili e un’altra, a bordo di un aereo di linea, dagli anni settanta ad oggi è diminuita di quasi dieci cm e la larghezza si è ridotta di più di 5 cm? E sapevate, ad esempio, che il passeggero medio USA, pesa 7 chili in più rispetto a 30 anni fa? Meno spazio e corporature più robuste: un mix pieno di scomodità.

Tutto questo comporta serie difficoltà per due ragioni. La prima riguarda le compagnie aeree che vogliono offrire ultimamente un comfort migliore di viaggio ai passeggeri anche in classe economica. La seconda riguarda noi poveri mortali che, siamo di fronte al dilemma di quale posto scegliere, quando possibile, per il nostro prossimo volo. Avere la possibilità di scegliere i migliori posti in aereo è qualcosa di positivo, anche a fronte di un piccolo sovrapprezzo, quando si affrontano viaggi lunghi soprattutto intercontinentali.

Quali sono i migliori posti in aereo?

La domanda rimane la stessa: come possiamo scegliere i posti migliori in aereo? In base a che criterio? Innanzitutto dipende dalle nostre esigenze. Se volessimo poter dormire tranquilli, forse il posto più adatto potrebbe essere quello vicino al finestrino, mentre se ci sentiamo attivi e non vediamo l’ora di andare avanti e indietro per tutto l’aereo, allora forse mettersi vicino al corridoio, sarebbe più opportuno, per non disturbare gli altri passeggeri.

Solitamente un volo più silenzioso possiamo godercelo se siamo verso la testa del velivolo, mentre il contrario avviene nelle sezioni di coda. Ma è anche vero che in coda è più probabile essere serviti dal personale di bordo in maniera più agevole, essendo più vicini alle loro postazioni. Spesso però dietro vi sono anche i servizi igienici e questo può comportare parecchi fastidi nel caso fossimo molto vicino ad essi.

Il via vai degli altri passeggeri e lo sbatacchiare della porta, non ci aiuteranno certo a stare tranquilli. Potremmo avere anche l’esigenza di scendere velocemente dall’aereo ed in questo caso dovremmo stare vicino alle uscite, dove spesso troviamo anche maggior spazio per le gambe. In questi punti del velivolo però, essendo un po’ più larghi, spesso alcuni viaggiatori si riuniscono a chiacchierare, durante i viaggi più lunghi e, questo comportamento, potrebbe darci qualche fastidio. Insomma come potete vedere non è facile scegliere i posti migliori in aereo e molto dipende dalla nostra personalità di viaggiatore.

Curiosità: sapete chi ha la “precedenza” sul bracciolo tra un sedile e l’altro? Qui la risposta!

I siti che ci aiutano a scegliere i migliori posti in aereo

Proprio per aiutarci in questa selva intricata di opportunità, molte compagnie aeree offrono online, le mappe della disposizione interna dei posti. In aggiunta vi voglio consigliare anche un paio di siti che sono specializzati in questo, anche se probabilmente ve ne sono molti altri equivalenti. Io mi sento di proporvi Seatguru e Seatmaestro. Entrambi fanno egregiamente la stessa cosa, combinando recensioni degli utenti in stile Tripadvisor.

In pratica se sapete la rotta, la data, la compagnia aerea e meglio ancora il numero del vostro volo, otterrete la disposizione completa dei posti a bordo proprio del velivolo su cui viaggerete. Ci sono anche posti consigliati e sconsigliati, con le motivazioni, permettendovi così di avere un’ idea migliore di quale opportunità avrete al momento di scegliere la collocazione per il vostro viaggio. Un grande vantaggio da non sottovalutare, che può veramente fare la differenza soprattutto nei voli più lunghi.

