IM Motors ha lanciato IM LS6: una coupé di lusso futuristico con una batteria allo stato semi-solido, lanciando il guanto di sfida per i costruttori automobilistici occidentali.

IM Motors ha lanciato la IM LS6, una coupé di lusso con una batteria allo stato semi-solido all’avanguardia, oltre all capacità di “camminare come un granchio”. Se le batterie allo stato semi-solido erano precedentemente riservate ai laboratori di ricerca, oggi pare proprio siano pronte per il grande pubblico. Se fosse così, per la prima volta la sfida nei confronti delle case automobilistiche occidentali vedrebbe i cinesi in vantaggio.

Le batterie agli ioni di litio ad alta densità hanno rappresentato una rivoluzione tecnologica, superando di gran lunga le precedenti tecnologie a base di nichel-cadmio e nichel-metallo idruro. Questo salto nelle capacità di accumulo di energia ha reso possibile lo sviluppo di una vasta gamma di prodotti, da smartphone e laptop a droni, motociclette elettriche e persino aerei elettrici. Ora, con l’introduzione delle batterie allo stato semi-solido, ci troviamo di fronte a un’ulteriore evoluzione che promette incrementi significativi in termini di densità energetica e sicurezza. Questo tipo di batteria utilizza un elettrolito solido sospeso in un liquido, rappresentando un passo intermedio verso il futuro completamente solido.

Il pacchetto batteria montato sul pavimento dell’IM LS6 è una meraviglia da 900 V e 130 kWh che non solo offre una lunga autonomia e capacità di ricarica rapida. Questa auto elettrica può vantare un’autonomia totale che supera i 1.000 km secondo il ciclo di test CLTC cinese, una distanza che supera gran parte della concorrenza attuale. L’auto può aggiungere fino a 400 km di autonomia in soli 12 minuti quando collegata a un caricatore ultra-rapido

IM LS6 si distingue non solo per l’innovazione nella propulsione, ma anche per lo sterzo a quattro ruote, sospensioni intelligenti e una capacità di manovra eccezionale, inclusa la possibilità di muoversi lateralmente, ideale per parcheggi stretti o manovre in spazi ristretti.

Nonostante la tecnologia avanzata, il prezzo dell’IM LS6 rimane competitivo, con un costo di partenza inferiore a 30.000 euro in Cina, che diventano circa 43.000 euro per la versione completamente equipaggiata, la L6 Max Lightyear Edition. Questi prezzi, estremamente vantaggiosi grazie alle economie di scala e al basso costo del lavoro in Cina, la dicono lunga sul vantaggio competitivo che il gigante asiatico sta consolidando nel mercato dell’auto.

Fonte: IM Motors

Copyright Image: Sinergon LTD