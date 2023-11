Hyundai e Kia hanno introdotto un nuovo sistema di trazione chiamato Universal Wheel Drive System o Uni Wheel. Questo sistema, che segna una svolta nel design dei veicoli, mira a trasformare il futuro della mobilità.

Il sistema Uni Wheel è una soluzione integrata per la trazione che massimizza lo spazio disponibile in un’auto elettrica, collocando i componenti principali del sistema di trazione all’interno del mozzo della ruota. Ciò è stato possibile grazie all’impegno congiunto di Hyundai e Kia per sviluppare una struttura completamente nuova per il sistema di trazione.

Tradizionalmente, nei veicoli a motore a combustione interna (ICE), la potenza viene trasmessa dal motore alle ruote attraverso un asse di trasmissione e giunti omocinetici (CV). Negli EV, invece di un motore e una trasmissione tradizionali, ci sono un motore elettrico e un riduttore, ma il metodo di trasmissione alla ruota rimane simile.

Come funziona l’Uni Wheel?

Il sistema studiato dai coreani cambia questa dinamica spostando il riduttore EV all’interno del mozzo della ruota, collocando un motore compatto vicino a ciascuna ruota. Questo design riduce la lunghezza degli assi di trasmissione e libera spazio interno rispetto ai sistemi di trazione convenzionali, permettendo la progettazione di veicoli per la mobilità futura ottimizzati per varie applicazioni.

Uni Wheel impiega una configurazione a ingranaggi planetari con un ingranaggio solare al centro, ingranaggi satelliti e un anello ingranaggio che circonda il tutto. La potenza del motore viene trasmessa all’ingranaggio solare, che impegna gli ingranaggi satelliti per far ruotare l’anello ingranaggio, collegato alla ruota per guidare il veicolo. Il sistema Uni Wheel offre un movimento multi-asse, consentendo un’ampia gamma di articolazione della sospensione.

E’ una questione di efficienza e di spazio

A differenza dei sistemi convenzionali che subiscono diminuzioni di efficienza e durata su superfici accidentate, Uni Wheel mantiene quasi invariata l’efficienza indipendentemente dal movimento della ruota, assicurando alta durabilità e comfort di marcia. La combinazione con una sospensione pneumatica elettronica che può regolare l’altezza di marcia migliora ulteriormente la stabilità e la potenza.

Uni Wheel offre un rapporto di riduzione elevato e permette l’uso di un motore elettrico più compatto, aumentando l’efficienza e lo spazio interno. Con il controllo indipendente di fino a quattro unità di azionamento elettrico, Uni Wheel consente livelli senza precedenti di vettorizzazione della coppia per una maggiore stabilità di sterzo e guida. Uni Wheel libera spazio all’interno del veicolo, riducendo la perdita di spazio per i passeggeri e aumenta lo spazio interno, permettendo design di interni più versatili e migliorando l’autonomia di guida

Dalle auto alle sedie a rotelle

Uni Wheel è adattabile a tutti i tipi di EV, inclusi EV passeggeri regolari e ad alte prestazioni. Può anche essere applicato ad altri dispositivi di mobilità, come sedie a rotelle e biciclette, e può funzionare con dimensioni delle ruote che variano da 4 a 25 pollici o più. La sua capacità di spostare l’asse di rotazione della ruota apre nuove possibilità per la mobilità personale.

Hyundai e Kia stanno continuando a testare e migliorare Uni Wheel, focalizzandosi sulla stabilità, l’efficienza e la durata. Hanno inoltre registrato otto brevetti legati a Uni Wheel in Corea del Sud, negli Stati Uniti ed in Europa.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD