Da Hyundai un nuovo sistema per igienizzare bagagliaio e valigie

Hyundai pensa a come igienizzare bagagliaio, valigie e borse utilizzando lampade a ultravioletti, telecamere e potenza di calcolo.

Hyundai ha depositato presso l’USPTO un brevetto per la pulizia del carico che igienizza l’area dei bagagli ed il suo contenuto. C’è da dire che Hyundai è da tempo attiva in questo settore, tanto che la prossima Ioniq sarà dotata di un sistema di flusso d’aria che rimuove l’aria esausta. Non solo, perchè viene utilizza la luce ultravioletta per igienizzare le superfici interne dell’auto, ovviamente dopo che i passeggeri sono scesi.

Come la maggior parte dei dispositivi di igienizzazione non chimici, il nuovo brevetto di Hyundai si basa sulle radiazioni ultraviolette per distruggere gli agenti patogeni. Come riporta Carbuzz, più che un semplice emettitore di luce UV, la tecnologia è progettata per incorporare anche una certa intelligenza e gestione del flusso d’aria, per ripulire l’aria nel bagagliaio e pulire le superfici degli oggetti presenti nel bagagliaio.

La missione di questo sistema non è solo quella di eliminare i virus presenti nel bagagliaio, ma anche di espellere eventuali odori e altri contaminanti presenti nell’aria. Grazie a questa nuova tecnologia, gli occupanti dell’abitacolo e il carico del bagagliaio possono beneficiare di una maggiore igiene.

Per chi è sensibile all’argomento, ecco come igienizzare la propria auto, anche non Hyundai.

