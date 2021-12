Come si effettua la sanificazione e igienizzazione dell’auto?

Il ruolo chiave lo gioca l'ozono

Sanificazione e igienizzazione dell’auto: come fare? Se abbiamo iniziato a conoscere maggiormente i due termini a causa del coronavirus, è bene dire che un’automobile con gli interni puliti aiuta il piacere di mettersi in viaggio. Non solo, perchè la sanificazione degli interni dell’automobile elimina ovviamente la carica batterica che è anche fonte dei cattivi odori degli impianti di climatizzazione.

La sterilizzazione e sanificazione degli interni è una operazione importante per chi viaggia spesso con animali domestici o con attrezzatura sportiva ma soprattutto per chi soffre di allergia ai pollini o alla polvere.

E’ consigliabile igienizzare gli interni della propria automobile attraverso un’emissione controllata di ozono, saturando completamente l’abitacolo e l’impianto di climatizzazione. Si tratta dell’unico sistema per ottenere la sterilizzazione totale dell’ambiente e che contemporaneamente debella tutti gli odori.

Da non trascurare il fatto che non viene prodotto alcun residuo tossico o nocivo, come invece avviene utilizzando i normali prodotti di pulizia. Si tratta quindi di un trattamento ecologico che non è nocivo per l’uomo o animali, tant’è che viene utilizzato anche per purificare l’acqua e per sterilizzare le sale operatorie. L’ozono è una forma allotropica dell’ossigeno, le sue molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. Tra le sue caratteristiche la capacità antimicrobica: è in grado di neutralizzare muffe, batteri e altri microbi. Date le sue proprietà disinfettanti e all’abilità di eliminare gli odori è quindi particolarmente indicato per igienizzare a fondo gli interni dell’auto.

Microbi, batteri, muffe, acari e gli odori persistenti penetrati nei sedili e nella tappezzeria vengono eliminati in modo definitivo.

Sanificazione e igienizzazione dell’auto: i costi

Per dare l’idea delle tempistiche e delle fasce dei prezzi, l’operazione richiede tra i 30 ed i 60 minuti, mentre il prezzo può variare tra i 15 € per la sanitizzazione del solo abitacolo, a circa 25 € per l’abitacolo ed i condotti, fino a 50 € per l’abitacolo, condotti e filtro. Ovviamente non sono le uniche officine specializzate che sono in grado di effettuare il trattamento.

