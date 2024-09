Nuova Cupra Terramar: una piacevole sorpresa a partire da 42.250 €

La nuova Cupra Terramar si presenta come vettura per la famiglia dal design ricco di dettagli e sportivo in Italia a partire da 42.450 €

La nuova Cupra Terramar prende il nome dal circuito spagnolo Autódromo de Sitges-Terramar, ormai chiuso. Ma nonostante il richiamo alle corse, questo SUV compatto ha ben poco in comune con una vettura da pista.

Invece, si presenta come una versione più orientata alla famiglia rispetto alla Cupra Formentor, pur mantenendo l’indole sportiva che caratterizza tutte le Cupra. Non solo, perché pur adattandosi allo stile introdotto con Tavascan e poi su Leon e sulla stessa Formentor, quella che per ora potremmo considerare l’ammiraglia del marchio porta anche diverse novità.

Nuova Cupra Terramar e il suo design

Appena lanciata si presenta già con una fortissima identità, come un modello esclusivo di Cupra sia perché non deriva da una Seat, ma è così ormai dalla Formentor; sia perché non ha equivalenti, o vere e proprie cugine all’interno del gruppo. Certo, come Formentor sorge sulla piattaforma MQB Evo di Volkswagen, e rispetto a Formentor è più corta. Ma non condivide le dimensioni né con la Seat Tarraco, rispetto a cui è 20 cm più corta, né tanto meno con la nuova Tiguan.

Al contrario, il suo form factor da vettura familiare non compromette un design dinamico e muscoloso, e per certi aspetti anche molto giovanile. All’anteriore somiglia molto a Formentor, con il nuovo frontale Shark imponente, ispirato al uso di uno squalo, cofano appuntito e muscoloso, grande calandra e fari con texture triangolare.

Esternamente, la Terramar si distingue per un assetto sportivo che la posiziona 10 mm più in basso rispetto ai modelli correlati, con un’angolazione di camber anteriore maggiore per migliorare la maneggevolezza.

Dietro, ritorna il design dei fari Coast to Coast, che come su Tavascan, ma di nuovo anche Leon e Formentor, ora ingloba anche il logo Cupra. La tecnologia utilizzata è quella Matrix LED, e la cura ai dettagli che caratterizza tutto questo modello parte proprio dai gruppi ottici, dove i triangoli creano un quarto triangolo più grande, e hanno numerose finiture visive.

Altri dettagli sono il logo dell’America’s Cup sul montante centrale, in edizione limitata a 1137 esemplari, come del resto la stessa particolare colorazione di lancio.

Gli interni

All’interno, la Terramar presenta un abitacolo arricchito con dettagli esclusivi di Cupra che conferiscono un’atmosfera più sportiva e premium.

Tra le tecnologie di spicco troviamo un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un sistema di infotainment da 12,9 pollici con slider touch illuminato, un head-up display e un impianto audio Sennheiser a 12 altoparlanti opzionale.

I sedili sportivi di serie sono rivestiti in tessuto riciclato o in una combinazione di tessuto riciclato e pelle, riflettendo l’impegno del marchio verso la sostenibilità.

Motorizzazioni e guida sportiva

La Cupra Terramar offre una gamma di motorizzazioni che spaziano dai motori a benzina mild-hybrid a quelli ibridi plug-in. Il motore di base è un 1.5 litri turbo benzina, già noto e apprezzato, mentre la versione più potente è equipaggiata con un 2.0 litri turbo disponibile anche nella sportiva versione VZ.

Quest’ultima offre una potenza di 265 CV e la trazione integrale 4Drive, garantendo prestazioni elevate per gli appassionati della guida dinamica.

Il motore più veloce e rispettoso dell’ambiente è un nuovo 1.5 litri turbo da oltre 272 CV, supportato da una batteria che consente un’autonomia di 100 km in modalità completamente elettrica. Questa versione è anche capace di ricariche rapide fino a 50 kW, come sulle ultime ibride del gruppo e come su Formentor stessa, cosa che rende molto interessante il plug-in anche in ambito autostradale.

È disponibile anche una versione ibrida plug-in da 204 CV.

Il SUV è inoltre dotato di Dynamic Chassis Control (DCC), sterzo progressivo di serie, un sistema di frenata elettrico e freni Akebono opzionali per prestazioni di frenata ottimali.

Produzione e lancio

La produzione della nuova Cupra Terramar inizierà nel 2024 presso lo stabilimento di Győr in Ungheria, insieme all’Audi Q3 Sportback.

Per celebrare il lancio, sarà disponibile anche un’edizione limitata chiamata “Terramar America’s Cup Special Launch Edition” con dettagli stilistici unici, riservata ai primi clienti.

In Italia il listino parte da 42.250 € per la versione Mild Hybrid. Le versioni VZ partono da 56.250 € per il 1.5 PHEV e da 53.700 € per il benzina. L’edizione America’s Cup costa 57.000 € per il benzina e 59.550 € per il plug-in.