Nevica in UK e gli automobilisti scatenano il caos sulle strade

Grandi problemi nel Regno Unito per una ondata di freddo che ha coperto di neve le strade con gli automobilisti ne hanno combinate di ogni, scatenando il caos.

Eppure le previsioni erano state chiare, con i notiziari che avevano annunciato per tempo il peggioramento del condizioni metereologiche. Gli avvisi non sono stati sufficienti per indurre tanti a mettere le catene da neve, e tra questi in molti sono riusciti a dare il peggio di sé.

Come possiamo vedere nel video, sulle strade è successo davvero di tutto, con tamponamenti a catena, automobilisti che tentavano di scendere da colline senza avere la minima idea di come fermarsi, bus fuori controllo ed anche sorpassi sempre in discesa che ovviamente sono stati causa di incidenti. La nostra piccola collezione in questo video è quanto mai ridicola, anche perchè abbiamo scelto unicamente situazioni che non hanno comportato feriti.

Comunque, tanto per dare l’idea della situazione, in alcune zone sono caduti fino a tre metri di neve. Sono stati sospesi i voli di Stansted, mentre a Heathrow e Gatwick sono state numerose le cancellazioni e anche il traffico ferroviario ha subito ritardi. L’allerta meteo rimane gialla per Scozia, Londra e Inghilterra sud-occidentale.

