Ciclista sensibilizza sulla distanza di sorpasso ma viene travolto da un bus

Diciamo subito che il video di oggi non ha conseguenze gravi se non un capitombolo. Detto questo, la caduta nasce dall’iniziativa di un ciclista che vuole giustamente sensibilizzare l’importanza di rispettare la distanza di 1,5 metri quando si sorpassano i ciclisti sulla strada.

Con un grande cartello di 1,5 metri montato sul retro della sua bicicletta, il ciclista si lancia in un viaggio per le strade cittadine di una città dell’est Europa, sperando di attirare l’attenzione e la comprensione di automobilisti così come degli altri utenti della strada.

Tutto bene, finché il nostro ciclista pedala in mezzo alla carreggiata per far notare il cartello. Blocca involontariamente il traffico, causando frustrazione tra gli automobilisti. Nonostante l’importanza della sua missione, il ciclista forse non si rende conto dei pericoli e dei rischi che possono derivare dal bloccare la strada, ma la sua determinazione a promuovere la sicurezza stradale rimane invariata. Mentre il ciclista continua a pedalare un bus, incautamente guidato da un conducente distratto, colpisce il ciclista che finisce a terra.

Una scena che ci ricorda gli enormi rischi che i ciclisti affrontano quotidianamente sulle strade trafficate. Il video si trasforma in un potente appello per una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti gli utenti della strada. Ciclisti compresi, ovviamente, che sono tenuti al rispetto del Codice della Strada come tutti gli altri.

Cosa dice il Codice della Strada

Ricordiamo infine che secondo l’articolo 148 del Codice:

Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, fermo restando, ove le condizioni della strada lo consentano, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno metri 1,5.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.