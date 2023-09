Volkswagen Tiguan 2024: com’è in versione diesel e ibrida

La Nuova Volkswagen Tiguan 2024, completamente rinnovata, emerge come un simbolo di innovazione e design nel panorama automobilistico. Prevista nelle concessionarie per febbraio 2024, questa vettura non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di guida del tutto nuova. Con una lunghezza di 454 cm, la Tiguan 2024 rappresenta una metamorfosi rispetto al modello precedente. Il suo design esterno, pur mantenendo l’eleganza tipica della casa tedesca, presenta linee più attuali.

Volkswagen Tiguan 2024: motori diesel o ibridi

La Tiguan offre una gamma di motorizzazioni che rispecchiano l’evoluzione tecnologica del settore. Il motore diesel 2.0, disponibile in varianti da 150 o 193 CV, promette efficienza e potenza. Le versioni ibride, invece, rappresentano la risposta di Volkswagen alle crescenti esigenze di sostenibilità: l’eTSI mild hybrid da 130 CV o 150 CV e l’eHybrid plug-in da 204 o 272 CV, con la capacità di percorrere fino a 100 km in modalità puramente elettrica, sono una testimonianza dell’impegno ecologico dell’azienda. Il posizionamento della batteria nel doppiofondo del bagagliaio, riduce la capacità di carico rispetto ad altre varianti, che invece vantano un impressionante spazio di ben 652 litri dichiarati.

C’è da aggiungere che in gamma esistono due versioni a benzina, il cui ingresso sul mercato italiano rimane incerto, con due motorizzazioni, entrambe di cilindrata da 2.0 L con una potenza che oscilla tra i 204 e i 265 cavalli.

Tutte le versioni della Volkswagen Tiguan adottano il cambio DSG robotizzato a doppia frizione, mentre la trazione integrale è un’opzione disponibile solo per le versioni 2.0 a benzina e il motore diesel di maggiore potenza.

Un’auto dai contenuti all’avanguardia

La Volkswagen Tiguan 2024 si distingue per l’adozione dei fari Matrix IQ.Light2, una tecnologia all’avanguardia che impiega ben 19.200 micropixel per ciascun faro. Questo rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai comuni fari a matrice di led o pixel led, che contano solo poche decine di diodi. L’elemento distintivo di questa tecnologia è la capacità di accendere o spegnere singoli micropixel in modo indipendente, consentendo di creare zone d’ombra precise attorno agli altri veicoli o di illuminare con maggiore precisione specifiche aree della strada.

Sono inoltre presenti gli ammortizzatori DCC Pro con doppia valvola, una soluzione avanzata che consente di gestire separatamente le fasi di compressione ed estensione. Questo contribuisce a migliorare ulteriormente la qualità di guida, garantendo una risposta adattiva alle diverse condizioni stradali e alle esigenze del conducente.

Interni tecnologici

All’interno dell’abitacolo della Volkswagen Tiguan 2024 emerge il nuovo e scenografico sistema multimediale MIB4. Questa tecnologia ha fatto il suo debutto sulla ID.7 e sarà gradualmente implementata su tutte le vetture Volkswagen di segmento medio-grande.

Il sistema MIB4 si distingue per la sua velocità e la ricca gamma di funzionalità offerte, sfruttando uno schermo ampio da 15 pollici. Da questo schermo, è possibile gestire anche alcune funzioni relative al climatizzatore e ai sedili, questi ultimi dotati di funzioni aggiuntive come il massaggio, il riscaldamento e la ventilazione. Tali controlli rimangono costantemente visibili nella parte inferiore del display.

Il cruscotto digitale da 10,3 pollici, grazie a un trattamento antiriflesso, offre una chiara visualizzazione senza richiedere una palpebra superiore per ridurre i riflessi.

Sulla Volkswagen Tiguan 2024 la casa tedesca ha optato per soluzioni fisiche invece dei comandi a sfioramento precedentemente utilizzati. Un esempio di questa scelta è rappresentato dalla rotella posizionata tra i sedili, che assume il compito di gestire il volume dell’audio. Questo elemento è dotato di un brillante schermo OLED che si distingue per un nero più intenso rispetto ai tradizionali pannelli LCD. Inoltre, premendo la stessa rotella, iè possibile cambiare la sua funzione e selezionare diverse modalità di guida. Nella parte anteriore dell’abitacolo, troviamo una doppia piastra di ricarica ad induzione per dispositivi cellulari, evidenziando la continua evoluzione tecnologica.

L’interno della Tiguan offre un’ampia varietà di spazi e vani, migliorando notevolmente la praticità e la funzionalità dell’auto. La qualità delle finiture è notevole, ed è evidente l’ampio utilizzo di materiali morbidi, alcuni dei quali presentano eleganti impunture a contrasto. L‘illuminazione ambientale che si diffonde dalla parte posteriore dell’inserto che attraversa la plancia e dai pannelli delle portiere contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva all’interno dell’abitacolo.

