La nuova Google Street View Camera sembra un gufo e si monta dappertutto

La nuova Google Street View camera pesa meno di 7 kg, fa fotografie panoramiche fino a 140 megapixel e sembra un piccolo gufo.

Google sta lanciando una nuova telecamera Street View che ricorda un gufo e può essere montata su qualsiasi portapacchi. La nuova telecamera riduce l’hardware, in modo che quasi tutte le auto possano diventare un’auto di Google Street View, senza alcuna modifica.

Il programma pilota per la nuova telecamera fa parte delle celebrazioni di Google per i 15 anni di Street View, che ha debuttato nel 2007. Da allora, la flotta di auto Street View di Google è stata distribuita in quasi tutto il mondo. Le auto di Street View scattano fotografie composite che vengono unite per ottenere la vista dettagliata e quasi infinita di strade e percorsi che si vede su Google Maps.

C’è da dire che le fotocamere di Google si sono rimpicciolite ed evolute nel corso degli anni, ma quest’ultima versione introduce grandi cambiamenti nell’hardware che, insieme, rendono la fotocamera di Google Street View la più piccola e la più carina di sempre.

Secondo Google, la nuova telecamera pesa meno di 7 kg e ha le dimensioni di un gatto domestico. Contiene sette sensori da 20 megapixel per produrre fotografie panoramiche da 140 megapixel. Il nuovo sistema di telecamere è modulare e può essere dotato di sensori lidar per ottenere maggiori dettagli, come la segnaletica orizzontale e le condizioni della strada.

Inoltre, l’apparecchiatura informatica installata all’interno delle precedenti generazioni di auto Street View non è più necessaria. La nuova telecamera si interfaccia e viene gestita tramite un dispositivo mobile. Chissà quando ne vedremo una anche in Italia.

