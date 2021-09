AvvisACI: cos’è e come funziona il servizio gratuito

Non tutti conoscono questo servizio ACI per monitorare tutte le novità amministrative relativa al proprio veicolo, al quale si può accedere tramite SPID o CIE

AvvisACI è il servizio gratuito realizzato dall’ACI – Automobile Club d’Italia per essere informato in tempo reale su qualsiasi novità amministrativa relativa al proprio veicolo, come l’iscrizione di un fermo amministrativo o altre vicende che potrebbero celare una eventuale truffa a tuo danno.

Attivando il servizio sarà possibile monitorare in tempo reale qualsiasi novità relativa alla vita amministrativa di auto o moto: immatricolazione, trascrizione dell’atto di vendita, iscrizione o cancellazione del fermo amministrativo, radiazione da parte dell’autodemolitore o per definitiva esportazione all’estero e perdita e rientro in possesso.

Con il servizio AvvisACI sarà quindi possibile ricevere, via e-mail o tramite un messaggio SMS, tutte le informazioni sulle pratiche automobilistiche relative al veicolo iscritto. Gli interessati possono registrarsi e attivare il servizio anche da “Mycar” all’interno dell’App “ACI Space”!

AvvisACI: Come funziona

Con il servizio AvvisACI non è il cittadino ad informarsi, ma è ACI ad informare il cittadino. Ad esempio saranno inviate comunicazioni relativamente alle seguenti tipologie di registrazioni al PRA:

• iscrizione di immatricolazione;

• trascrizione dell’atto di vendita da parte dell’acquirente;

• iscrizione del fermo amministrativo da parte di un Agente della riscossione e relativa cancellazione;

• radiazione da parte dell’Autodemolitore al quale è stato consegnato il veicolo per la demolizione;

• radiazione per definitiva esportazione all’estero;

• perdita di possesso del veicolo e rientro in possesso;

• AvvisACI è rivolto esclusivamente alle persone fisiche ed è sempre possibile richiederne online la disattivazione.