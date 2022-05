Come portare un bagaglio a mano in più in aereo senza infrangere le regole

Scopri come portare un bagaglio a mano in più a bordo di un aereo gratuitamente senza infrangere le regole delle compagnie aeree.

Le regole per i bagagli a mano in aereo sono rigide, ma non tutti sanno che è possibile portare un bagaglio in più in cabina senza infrangerle. Il punto è che i sacchetti dei negozi duty-free non contano come bagaglio a mano, cosa di cui la maggior parte dei passeggeri non è consapevole.

Quindi se avete qualcosa che non entra nella valigia, ecco il trucco. Tutto quello che dovete fare è portarvi dietro un sacchetto dei duty-free, oppure fare un acquisto al negozio duty-free dell’aeroporto ed usarlo per metterci quello che volete. Ovviamente si tratta di un semplice sacchetto, quindi lo spazio sarà limitato. Ma quante volte vi sarà capitato di riempire il trolley ed avere comunque qualcosa in più da portarvi in vacanza?

Sappiamo che le linee aeree low-cost hanno regolamenti sui bagagli a meno molto stringenti ed i trolley che è possibile portare a bordo sono davvero piccoli. Ebbene, anche le low-cost permettono di portare a bordo gratuitamente una piccola borsa, che deve essere posizionata sotto il sedile.

Il trucco vale anche per oggetti pesanti che potrebbero far salire troppo il peso del bagaglio in stiva. Se non ci stanno nel bagaglio a mano, ecco che la soluzione del sacchetto del duty-free vi può davvero aiutare.

Nessuno dice nulla? Sappiate che i membri dell’equipaggio durante l’imbarco sono impegnati in diverse attività, compresa quella di aiutare i passeggeri, e l’ultimo dei loro pensieri è aprire il vostro sacchetto. Quindi se salite a bordo con un solo bagaglio a mano ed una borsa duty-free con alcuni effetti personali, nessuno dirà nulla.

