Sicurezza in volo: qual è il posto più sicuro in aereo?

Vi siete mai chiesti quale sia il posto più sicuro quando salite a bordo di un aereo? Conoscere la posizione migliore può fare una grande differenza in caso di turbolenza o impatto. Scoprite qual è il sedile considerato più sicuro e come massimizzare la vostra sicurezza sul prossimo volo!

Davanti o dietro?

Il TIME ha esaminato 35 anni di dati sugli incidenti aerei. Secondo questa indagine giornalistica, i sedili centrali in fondo all’aereo hanno registrato il tasso di mortalità più basso, pari al 28%. La seconda opzione più sicura è rappresentata dai sedili del corridoio al centro dell’aereo, con un tasso del 44%.

I dati vengono confermati proprio dalla disposizione dei sedili. Quelli in fondo all’aereo sono vicini all’uscita posteriore ed offrono una maggiore protezione da eventuali collisioni che potrebbero colpire prima la parte anteriore dell’aereo. In più i sedili posteriori sono lontani dai serbatoi di carburante che, sugli aerei di linea, sono posizionati nelle ali.

Il sedile centrale e l’effetto “cuscinetto”

E’ il sedile più scomodo e quello che viene scelto come ultima opzione da quasi tutti i passeggeri. Eppure potrebbe essere più sicuro. Ebbene si, in alcuni casi i sedili centrali sono più sicuri rispetto a quelli vicino al finestrino o del corridoio, perchè le persone a fianco creano quelli che gli esperti chiamano effetto “cuscinetto”.

È improbabile che questo modifichi la scarsa popolarità dei posti centrali, ma tant’è.

Considera l’eventuale vicinanza all’uscita di emergenza

Diciamo subito che, in generale, tutti i posti sull’aereo sono considerati sicuri durante il volo. Tuttavia, ci sono alcuni posti che potrebbero essere considerati leggermente più sicuri di altri.

La presenza di porte di emergenza a bordo implica infatti che ci siano delle file con sedili in posizioni più rischiose. Le uscite di emergenza devono sempre rimanere accessibili, e devono essere libere da qualsiasi oggetto che possa impedire l’accesso, o ridurne la velocità in uscita in caso di emergenza.

Va da sé che i primi passeggeri ad uscire sono proprio quelli nei pressi delle porte di emergenza, e sono istruiti su come comportarsi prima del decollo di ogni volo.

Corridoio o finestrino?

La scelta tra il posto vicino al finestrino o quello vicino al corridoio dipende solitamente dalle preferenze personali e dalle esigenze del passeggero.

Il posto vicino al finestrino è l’ideale per chi ama guardare il panorama durante il volo o per chi vuole dormire senza essere disturbato da altri passeggeri. Generalmente il posto vicino al corridoio viene scelto da chi ha bisogno di più spazio per muoversi. C’è però da aggiungere che scegliendo un posto vicino al corridoio, c’è la possibilità di uscita più rapida in caso di necessità.

Qui potete trovare la risposta ad una domanda classica: perchè c’è un buchino nei finestrini degli aerei?

E’ più sicuro l’aereo o l’automobile?

In generale, statisticamente parlando, l’aereo è molto più sicuro dell’automobile come mezzo di trasporto. Secondo le statistiche dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), il tasso di mortalità per passeggero per chilometro dei voli commerciali internazionali nel 2019 è stato di 0,09, il che significa che il rischio di morte in un incidente aereo è molto basso.

Confrontando questo dato con quello di 1 su 102 probabilità di morire in auto, è bene ricordare che corriamo rischi ogni giorno e che volare verso una destinazione in aereo è un rischio relativamente basso.

Certo, il rischio di incidenti dipende da molti fattori, come le condizioni meteorologiche, il tipo di strada o di aereo, il comportamento del conducente o del pilota, ecc. Tuttavia, in generale, l’aviazione commerciale è uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, grazie ai rigidi protocolli di sicurezza e alle tecnologie avanzate che vengono utilizzate per prevenire incidenti.

A proposito di automobili e velivoli, gli aerei usano il clacson come le auto? Scopritelo qui.

