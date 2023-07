MV Agusta Dragster RR SCS America nasce come omaggio agli Stati Uniti: terra di libertà, di avventura, di grandi viaggi. E naturalmente di corse. Era il 1973 e debutta la 750S, che si fregia dei colori della bandiera statunitense per celebrare l’importanza di quel mercato. Passano molti anni, fino al 2004, prima che il nome America sia formalmente assegnato a un modello: è la Brutale 750, la moto che ha creato il segmento delle nude sportive. 2012, è un’altra quattro cilindri a calcare la scena: la Brutale 1090 RR America, la naked più potente prodotta da MV Agusta fino a quel momento.

Dopo cinque anni, nel 2017, cambia il frazionamento ma non vengono meno le suggestioni: la tre cilindri Brutale 800 RR America è una mirabile sintesi tra design, prestazioni e tecnologia motoristica. Ed è una tre cilindri anche la Dragster 800 RR America, lanciata nel 2018 in edizione limitata di 200 esemplari.

MV Agusta Dragster RR SCS America: caratteristiche

Gli Stati Uniti sono il mercato più importante per MV Agusta, ed è proprio in Nord America che sarà venduta in esclusiva la nuova Dragster RR SCS America, una preziosa edizione speciale, disponibile in soli 300 esemplari numerati.

Questa nuova Special Edition si contraddistingue per una colorazione speciale che, come le moto che l’hanno preceduta, richiama i colori della bandiera statunitense ed è arricchita da una sella in pelle con cucitura “America Special Edition” eseguita artigianalmente.

L’attenzione per i dettagli si ritrova nella ruota lenticolare in carbonio, arricchita da una colorazione dedicata, come sul serbatoio. Il numero dell’esemplare – da 001 a 300 – è inciso a laser sulla testa di sterzo.

Nel kit Special Parts, a corredo, sono racchiusi il coperchio trasparente della frizione SCS, il telo coprimoto personalizzato e il certificato di autenticità. Tra le parti speciali, disponibili tra gli accessori, figura lo scarico sportivo Akrapovi in titanio con centralina dedicata, che permette di raggiungere 148 CV di potenza massima a 12.800 giri e conferisce ulteriore aggressività e carattere alla moto.

Basata sulla celebre Dragster RR SCS, questa è una moto unica completamente fuori dagli schemi, che unisce prestazioni entusiasmanti a una dotazione tecnica di alto profilo, impreziosita dalla frizione automatica SCS sviluppata in collaborazione con Rekluse.

La Dragster RR SCS America combina la cura estrema dei dettagli, che raggiunge livelli da special, con una base tecnica da supersportiva: dal compatto e potente motore tre cilindri in linea alla citata frizione SCS 3.0, che permette di non usare la leva al manubrio, fino all’albero motore controrotante derivato dalla MotoGP, una soluzione che caratterizza il tricilindrico al pari del cambio estraibile. È in fibra di carbonio la cover che rende più aerodinamica (e decisamente originale) la ruota posteriore.

L’acceleratore Ride By Wire con corsa negativa, da poco introdotto in gamma, migliora il controllo e il feeling a centro curva e rende più progressiva la disattivazione del cruise control. La piattaforma inerziale evoluta permette di sfruttare al meglio i controlli di trazione e l’ABS con funzione cornering.

L’ammortizzatore di sterzo regolabile manualmente su 8 livelli contribuisce a rendere più dinamica e sicura la guida della Dragster RR SCS America, anche ad alta velocità. L’impianto frenante è progettato per garantire decelerazioni rapidissime e sicure, grazie alla coppia di dischi anteriori di 320 mm di diametro con pinze radiali Brembo a 4 pistoncini.

Il display TFT da 5,5” si distingue per l’ottima leggibilità in tutte le condizioni di luce; può contare sul software aggiornato e si interfaccia con la MV Ride App per smartphone, garantendo estese possibilità di personalizzazione. Il sistema Mobisat con geolocalizzazione, infine, garantisce ai proprietari la serenità di avere sempre sotto controllo la posizione della propria moto.

