A. Lange & Söhne Natale 2022: quando l’anno vecchio volge al termine, un tempo speciale prende vita. Questi sono giorni ricchi di magia, un tempo da trascorrere con la famiglia e con gli amici e creare ricordi che ci accompagneranno nell’anno e nel tempo a venire. La parte migliore di questo periodo di festa è donare gioia a coloro che si amano. Un orologio A. Lange & Söhne esprime alla perfezione l’apprezzamento più sincero per il valore più caro al brand, ossia il tempo trascorso insieme.

A. Lange & Söhne Natale 2022: 1815 Rattrapante

Il 1815 Rattrapante ci aiuta a mantenere il contatto con il tempo. Questa variante speciale del cronografo combina i momenti misurandone la durata o sommando gli intervalli di tempo e consente altresì di misurare un numero qualsiasi di tempi intermedi nell’arco di un minuto e presenta due lancette del cronometro sovrapposte: la lancetta dei secondi crono e la lancetta dei secondi rattrapante. Quando l’occhio segue i loro movimenti precisi o i complessi processi di commutazione, il cronometraggio stesso diventa un’esperienza.

Quest’anno A. Lange & Söhne realizza il 1815 Rattrapante impreziosito da un’elegante cassa in platino. Limitato a soli 200 esemplari in tutto il mondo grazie all’elevato livello di artigianato orologiero, questo capolavoro è dedicato esclusivamente alla sua complicazione omonima. Nel loro insieme, tutti i 365 componenti del movimento rappresentano la perfezione della semplicità che Ferdinand Adolph Lange, il cui anno di nascita dà il nome alla famiglia di orologi, ha elevato a forma d’arte.

Per sottolineare la raffinatezza tecnica del calibro di manifattura L101.2, le parti mobili del cronografo rattrapante sono decorate con una venatura lineare sulla parte superiore, mentre le smussature circonferenziali di questi componenti sono lucidate. Questo permette al 1815 Rattrapante di aggiungere un po’ di brio ai momenti di festa.

A. Lange & Söhne Natale 2022: Lange 1 Time Zone

Il Lange 1 Time Zone è il compagno perfetto per intraprendere quest’avventura, poiché questo sofisticato orologio porta al polso di chi lo indossa 24 fusi orari. Non solo permette di leggere l’ora a casa e in un altro fuso orario, ma indica anche se è giorno o notte e se è ora legale o solare.

Il quadrante argenté brillante è caratterizzato da un’eleganza funzionale e da un design ben definito. Il quadrante secondario più grande indica l’ora di casa ed è abbinato alla grande data. Il quadrante secondario più piccolo mostra un secondo fuso orario, che viene selezionato a scatti di un’ora grazie al rehaut circonferenziale dallo stile urbano che mostra tutti i 24 fusi orari da ovest a est. Premere 24 volte il pulsante del fuso orario equivale a fare il giro del mondo.

Il Lange 1 Time Zone è tanto preciso quanto elegante ed è il compagno perfetto per il viaggio verso l’anno che verrà. La versione oro rosa, inoltre, si avvolge di una luce calda, adatta anche alle prossime festività.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.